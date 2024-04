En la interna crema, los reclamos tras el gol anulado por el VAR al atacante Alex Valera ante Junior de Barranquilla quedaron en manos de la directiva liderada por Jean Ferrari, quien elabora su queja formal para presentarla en las próximas horas a la Conmebol. En tanto, el técnico Fabián Bustos y sus futbolistas se enfocan en el partido de este sábado frente al Sport Boys, en el estadio Nacional, por la undécima fecha del Torneo Apertura. Por lo pronto, Universitario de Deportes necesita seguir en alza para recuperar al cima y no alejarse de Sporting Cristal, el líder con 25 unidades.

En los entrenamientos de hoy y mañana, el entrenador argentino decidirá si apuesta por su habitual equipo titular frente a los porteños o por uno mixto como sucedió contra Alianza Atlético de Sullana, el pasado viernes en el estadio Monumental. “Universitario, como equipo grande, peleará los dos torneos (Apertura y la Copa Libertadores)”, era el sentir de Fabián Bustos previo inicio del torneo internacional en charla con Depor. “Nosotros vamos a luchar para ganar el Apertura”, agregó aquella vez dejando en claro que no darán tregua en la lucha por recuperar la cima.

Del habitual once titular hay jugadores como Sebastián Britos, Williams Riveros, Andy Polo y Edison Flores que no han descansado a lo largo de la temporada entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores . El resto del equipo ha variado por temas de suspensiones y lesiones. Ahora, el equipo de Ate no disputará otro partido de Copa Libertadores hasta enfrentar a Botafogo, en Río de Janeiro, el próximo 24 de abril.

Bustos sigue en la pelea copera

La buena campaña de los cremas en la Copa Libertadores al sumar un triunfo ante LDU de Quito (2-1) y el reciente empate (1-1) con Junior de Barranquilla ubican a los merengues en la cima del grupo D junto a ‘Tiburón’ con cuatro unidades. Fabián Bustos no es ajeno a destacar a sus dirigidos. “Competimos bien. Todo el mundo pensaba que éramos el equipo más débil del grupo, pero seguimos dando pelea en la Copa Libertadores”, señaló el ‘Toro’ tras su arribo ayer con la delegación crema a Lima.

En otro momento, el entrenador cordobés contó la charla que tuvo con Alex Valera tras el gol que le anuló el VAR en Barranquilla. “Me dijo que no hay mano de él, pero sí del rival. Al ‘Tunche’ también le cometieron una falta, y el VAR no cobró nada, hay muchas polémicas”, apuntó. Eso sí, el técnico de Universitario está mentalizado en cambiar el chip contra el reloj a sus jugadores para pensar en el Torneo Apertura.





La apuesta del ‘Tunche’ y ‘Orejas’

En lo futbolístico, lo más probable es que el ‘Toro’ continúe apostando por la dupla de atacantes integrada por José Rivera y Edison Flores. Una dupla de atacantes sin ser ‘9′ que está dando la hora en la Copa Libertadores. Desde que comenzaron a pilotear la ofensiva ante LDU de Quito, el binomio no ha desentonado. El ‘Tunche’ suma un doblete, el de la remontada histórica frente a los ecuatorianos en el Monumental, mientras ‘Orejas’ con fútbol y asistencias compensa su inicial falta de gol. Además, ambos jugadores tienen un plus sobre los otros delanteros: colaboran con la marca en la salida del rival.

El argentino Diego Dorregaray tendrá que seguir esperando en el banquillo. El ex jugador del Nea Salamina de Chipre pasó de ser el refuerzo del centenario al cuarto delantero en la era de Fabián Bustos. Ahora, la retaguardia es la fortaleza del once del argentino, quien fortaleció el sistema de juego heredado por Jorge Fossati con la inclusión del ecuatoriano Segundo Portocarrero.

Otro de los aciertos del ‘Toro’ pese a que fue recomendación del actual seleccionador de la bicolor fue Sebastián Britos. El ‘Halcón’ cada fecha ratifica su buen momento futbolístico y acierto en su contratación. “Lo importante es que el equipo se nota más compacto. En la Copa Libertadores tienes que aprovechar todo, no dar licencias. Se sumó un buen punto en Barranquilla. Hay que seguir por el mismo camino en el Torneo Apertura. El grupo está mentalizado en ganarlo, pero todos los partidos hay que jugarlos”, declaró el uruguayo tras su arribo a Lima con la delegación de Universitario de Deportes.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO





SOBRE EL AUTOR Wilmer Robles Periodista deportivo con más de quince años de actividad. Investigación, plataformas digitales, medios televisivos, radiales y redes sociales. Especialidad en entrevistas y coberturas de campo.