Universitario de Deportes anunció la salida de Álvaro Gutiérrez, luego de la derrota que tuvo frente a Alianza Lima, el pasado domingo en el estadio Monumental. El club llegó a un acuerdo con el DT para culminar el proyecto deportivo que manejó (Jorge Araujo estará al frente del equipo de manera interina), pero el sinsabor de cómo terminó su paso por la institución queda, tal y como afirmó su agente.

Santiago Castro, representante del técnico uruguayo, señaló que “más allá de la tristeza por el resultado, lo que lo golpeó mucho (a Álvaro Gutiérrez) fue ver una imagen del equipo en la cancha, de ver un equipo sin rebeldía, en un momento en que el equipo estaba 3-1 abajo y algunos jugadores caminaban en la cancha”.

Incluso, agregó en Campeonísimo que “algunos extranjeros que están para hacer la diferencia, no lograron dar pie y lamentablemente fue una derrota dura, más aún de local y con el estadio lleno, ante un rival que lo ganó bien. Hay errores puntuales que son complejos de digerir, hubo varios autogoles que generalmente no pasan, no sé si atribuirlo a la mala suerte o a qué”.

Santiago Castro, a su vez, indicó que el estratega llegó a un acuerdo con la ‘U’ en la parte económica. “Es un monto manejable para el club”, explicó, aunque también comentó que “el club cumplió con todo lo que se le pidió desde el día uno, se está pagando al día, sin problemas, en la parte económica y administrativa creemos que se están haciendo bien las cosas, creo que es la piedra angular para que cualquier proyecto deportivo salga adelante”.

Más allá del resultado, el agente de Álvaro Gutiérrez explicó que “básicamente el equipo tomó la decisión de que Álvaro no siga en el cargo, ya que había una cláusula pactada”. Cabe recordar que semanas atrás, el propio DT charrúa comentó a la prensa que su estancia en el cargo era incierta, pues todo dependía de los resultados, algo que no se estaba dando como esperaba.

“Hay que hacerle saber a la gente que el DT es una persona de calidad, más allá de lo que puedan pensar como profesional, accedió a tener flexibilidad a su salida del club. El proyecto deportivo no estaba saliendo como lo esperábamos desde el principio, los resultados mandan y al no darse, se fue flexible en la salida”, finalizó.





