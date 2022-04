Estamos a menos de 60 días y contando para que selección peruana afronte su segundo repechaje consecutivo de cara a clasificar al Mundial de Qatar 2022. La ‘bicolor’ jugará el lunes 13 de junio en Doha ante el ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos (7 de junio). Sin lugar a dudas, el mayor deseo de Ricardo Gareca es que todo el equipo llegue con ritmo y buen estado físico. Sin embargo hay casos tan preocupantes como los de Gianluca Lapadula hasta algunos para sonreír como Callens y Araujo.

No solo pensando en el repechaje, también en el inminente partido preparatorio que tendrá la ‘bicolor’. Se habló en su momento de Marruecos y Arabia Saudita; sin embargo, todo hace indicar que el rival será Nueva Zelanda, selección a la que nos enfrentamos para asegurar nuestra clasificación al Mundial Rusia 2018. Según el diario El Comercio, la ‘sele’ se medirá contra los ‘All Whites’, que también afrontarán una de las series de repesca ante Costa Rica, representante de Concacaf.

Perú derrotó 2-0 a Nueva Zelanda en noviembre del 2017 para asegurar su pase al Mundial Rusia 2018 luego de 36 años. Marcaron Jefferson Farfán y Christian Ramos. (GEC)

El escenario elegido será el RCDE Stadium (estadio del Espanyol) en Barcelona. Si bien falta el anuncio oficial, el partido se jugaría una semana antes del repechaje, la fecha está entre el 5 y 7 de junio. El gerente de selecciones de la Federación Peruana, Antonio García Pye, ya trabaja en el itinerario que tendría el equipo. De acuerdo a una entrevista del dirigente en ‘América Deportes’, los jugadores llegarían a fines de mayo a España, entrenarían del 1 al 4 de junio, tendrían el amistoso, seguirían trabajando en dicho país y el 11 estarían viajando a Doha, dos días de antes del repechaje.

Cronograma de la selección de cara al repechaje

Fecha Actividad Lugar 30 y 31 de mayo Llegada de jugadores España 1 al 4 de junio Entrenamiento España 5 al 7 de junio Fecha de posible amistoso España 8 al 10 de junio Entrenamiento España 11 de junio Viaje a Qatar - 12 de junio Entrenamiento Doha 13 de junio Partido de repechaje Doha

Para ello, Ricardo Gareca tendría la lista de convocados en quincena de mayo. Una nómina que ninguno querrá perderse. Eso sí, luego de la última fecha de las Eliminatorias ante Paraguay (29 de marzo), la realidad ha sido distinta para cada jugador de la ‘blanquirroja’. Algunos han seguido teniendo continuidad en sus clubes; otros siguen luchando por meterse al once cada semana; mientras que un par de seleccionados aún no han podido acumular más minutos de juego desde el 2-0 en Lima. Este es el presente del equipo.

Liga MX y MLS

En el caso de México y Estados Unidos, los peruanos que son habitualmente convocados están sumando minutos en las diferentes competencias. Luis Abram ha jugado un par de partidos del Clausura de la Liga MX y de la ‘Concachampions’ tras su última convocatoria. Mientras que Santiago Ormeño ya sumó un partido completo ‘post Perú-Paraguay’. El caso de Pedro Aquino también es alentador, luego de dos meses de para por lesión, la ‘Roca’ está volviendo de a pocos a jugar.

Por su parte, los nacionales que juegan en la MLS gozan del mismo ritmo: todos están jugando (evidentemente unos más que otros). Pedro Gallese es titular indiscutible en Orlando City, igual que Alexander Calles con New York City. Mientras que Edison Flores y Marcos López alternan con sus clubes.

Jugador Equipo Posición Liga Partidos post selección Minutos acumulados post selección Pedro Gallese Orlando City Arquero MLS 3 270′ Marcos López San José E. Defensa MLS 2 154′ Alexander Callens New York City Defensa MLS 4 360′ Edinson Flores DC United Volante MLS 1 15′ Santiago Ormeño León Delantero Liga MX 1 90′ Luis Abram Cruz Azul Volante Liga MX 5 406′ Pedro Aquino América Volante Liga MX 1 (en la Sub 20) 60′

Los del ‘Viejo Continente’

En Europa, el panorama es distinto. No todos están teniendo los minutos esperados. El caso más preocupante es el de Gianluca Lapadula. El delantero del Benevento, a pesar de que viajó con el equipo para el duelo ante Pordenone, no entró en la lista final por decisión técnica. El ‘Bambino’, que no juega con los ‘brujos’ desde el 19 de marzo, ya se ha perdido cinco partidos consecutivos.

Sergio Peña tampoco ha tenido minutos desde el partido ante Paraguay. El volante nacional, que acumula cinco juegos este año, no ha sido convocado para los más recientes duelos del Malmo en la liga sueca. Otro panorama es el que viven Miguel Araujo, Renato Tapia y Miguel Trauco. Si bien los dos últimos no han completado un partido desde su última convocatoria, están siendo tomados en cuenta por sus técnicos como alternativas.

En cambio, la ‘Fiera’ sí ha gozado de la titularidad con Emmen. Recientemente, su club aseguró el primer lugar de Eerste Divisie (Segunda División de los Países Bajos), por lo que la próxima temporada volverán a la Eredivisie.

Jugador Equipo Posición Liga Partidos post selección Minutos acumulados post selección Renato Tapia Celta de Vigo Volante La Liga 2 35′ Sergio Peña Malmo Volante Liga de Suecia No ha tenido partidos No ha tenido minutos Miguel Trauco Saint Étienne Defensa Ligue 1 2 50′ Gianluca Lapadula Benevento Delantero Serie B No ha tenido partidos No ha tenido minutos Miguel Araujo Emmen Defensa Eerste Divisie 3 224′

La ‘Culebra’ y ‘Aladino’

El único futbolista que no tendrá actividad hasta el repechaje será André Carrillo, quien sufrió una dura lesión en la rodilla ante Uruguay en Montevideo. La ‘Culebra’ tardará dos meses en recuperarse, según anunció su club, Al-Hilal. Es decir, se perderá lo que resta de la temporada en Arabia Saudita. Eso sí, Gareca confía en que el extremo nacional podrá estar presente para el repechaje.

En tanto, Christian Cueva continúa en Perú desde la victoria ante los ‘guaraníes’, pero regresará a su equipo, Al-Fateh, en los próximos días. Su siguiente partido será el 6 de mayo. Por su parte, Wilder Cartagena, volante del Al Ittihad Kalba, no salió en lista hace dos semanas, en la victoria de su equipo en la Liga Árabe del Golfo. Su siguiente prueba será este viernes.

Jugador Equipo Posición Liga Partidos post selección Minutos acumulados post selección André Carrillo Christian Cueva Volante Liga de Arabia Saudita Lesionado (tiempo fuera dos meses) No ha tenido minutos Christian Cueva Al Fateh Volante Liga de Arabia Saudita No ha tenido partidos (volverá a jugar el 6 de mayo) No ha tenido minutos

El ‘León’ y el ‘Rayo’

En tienda de Boca Juniors, la realidad de los peruanos es distinta. Por un lado, Luis Advíncula ha sido pieza recurrente para Sebastián Battaglia en la banda derecha, incluso - debido a las bajas del equipo- el último partido jugó de central. El ‘Rayo’ es insustituible para el ‘Xeneize’, tanto en la Copa de la Liga Profesional como en la Libertadores.

Mientras que Carlos Zambrano, en el momento en que volvía a tener presencia en el equipo, sufrió una lesión de grado II en el isquiotibial derecho, el 6 de abril. Al ‘Kaiser’ todavía le queda de una a dos semanas de recuperación, por lo que podría volver a fines de mes o inicios de mayo. Desde Argentina, esperan que llegue al duelo ante Corinthians por la Libertadores (26 de abril)

Una mención aparte es la presencia de Gabriel Costa en Colo Colo de Chile. El extremo nacional, pese a que no ha tenido tanta participación con la selección, viene siendo pieza fundamental en el ‘Cacique’ a nivel local como internacional (suma cinco partidos). Eso sí, el último domingo vio la tarjeta roja en el duelo contra Cobresal.

Jugador Equipo Posición Liga Partidos post selección Minutos acumulados post selección Luis Advíncula Boca Juniors Defensa Primera División de Argentina 4 360′ Carlos Zambrano Boca Juniors Defensa Primera División de Argentina 1 (salió lesionado, tiempo fuera una o dos semanas más ) 43′

Los de la Liga 1

Los futbolistas del torneo local serán los primeros en sumarse a la planificación del ‘Tigre’. Tomando en cuenta la última convocatoria, Angelo Campos, Josepmir Ballón, Jairo Concha y Christian Ramos, jugadores de Alianza Lima, están con ritmo de competencia, no solo porque ganaron el clásico, también porque tienen el roce internacional en Copa Libertadores (más allá de los resultados):

En la misma dirección están los habituales convocados de Sporting Cristal, Jhilmar Lora, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales y Yoshimar Yotún, quienes suman partidos en el torneo local y Libertadores. A ellos se le puede sumar Carlos Cáceda tras las buenas actuaciones de Melgar en la Copa Sudamericanas. Mientras que José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera, jugadores de Universitario que han sido llamados durante el proceso, suman partidos en la Liga 1.

Jugador Equipo Posición Liga Partidos post selección Minutos acumulados post selección Angelo Campos Alianza Lima Arquero Liga 1 4 360′ José Carvallo Universitario Arquero Liga 1 1 90′ Carlos Cáceda Melgar Arquero Liga 1 4 360′ Aldo Corzo Universitario Defensa Liga 1 1 79′ Jhilmar Lora Sporting Cristal Defensa Liga 1 1 67′ Christian Ramos Alianza Lima Defensa Liga 1 4 257′ Yoshimar Yotún Sporting Cristal Volante Liga 1 2 112′ Horacio Calcaterra Sporting Cristal Volante Liga 1 5 393′ Josepmir Ballón Alianza Lima Volante Liga 1 4 360′ Jairo Concha Alianza Lima Volante Liga 1 4 307′ Christofer Gonzales Sporting Cristal Volante Liga 1 5 403′ Alex Valera Universitario Delantero Liga 1 3 270′





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.