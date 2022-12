Fueron seis temporadas las que Alberto Quintero defendió la camiseta de Universitario de Deportes. Tras ese tiempo, ‘Chiquitín’ decidió mudarse a Cusco, explicando algunas de las razones que ocasionaron que se de su salida del combinado merengue.

“Son momentos, sensaciones. Yo sentía que ya no se me estaba dando el valor que yo me merecía. Tomé esa decisión de venirme a Cienciano y estoy feliz de representar a este gran club”, señaló el deportista nacionalizado peruano en diálogo con Willax TV.

Alberto Quintero es consciente de que tendrá un duelo aparte con Universitario de Deportes en la Copa Sudamericana, certamen que los puso frente a frente en búsqueda de un lugar en la fase de grupos de la competencia internacional.

“Estoy feliz por lo que hice en Universitario y, ahora, vengo a demostrarlo en Cienciano, a dar lo mejor de mí. Me imagino el partido ahora que estoy acá y que nos tocó (la ‘U’) como rival (en la Copa Sudamericana). Siento que será una noche linda”, agregó el futbolista panameño.

Universitario vs. Cienciano: fecha y hora confirmada

Universitario de Deportes recibirá a Cienciano, en el estadio Monumental de Ate, por la primera fase de la Copa Sudamericana 2023. El duelo entre ambos elencos está pactado para el jueves 9 de marzo a las 9 de la noche (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports.

Cabe destacar que, por decisión de los originadores del torneo, los duelos ya no se jugarán en formato de ida y vuelta, sino que será a partido único, teniendo la ventaja los clubes que salieron sorteados primeros en la ceremonia del último miércoles, quienes decidirán dónde se disputarán sus respectivos duelos.





