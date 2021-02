Universitario de Deportes se alista para una temporada recargada de compromisos. El elenco de Ángel Comizzo está decidido a quedarse con el título este año, por lo que arrancó con los duelos de práctica en el estadio Monumental. Alex Valera fue la estrella de la práctica a semanas de iniciar una nueva aventura en la Liga 1, pero ¿qué dijo al respecto el delantero?

“La verdad estoy contento, porque todos me han recibido de la mejor manera. Creo que ya encajé bastante con mis compañeros, así que me siento más en confianza”, manifestó el refuerzo crema a Universitario Play, tras marcar un ‘Hat-trick’ en la victoria (5-0) del once titular que formó con Carvallo; Corzo, Alonso, Quina, Santillán; Alfageme, Guarderas, Quintero, Novick, Urruti y Valera.

Asimismo, el atacante elogió el trabajo del técnico argentino, quien ha puesto énfasis en el aspecto estratégico, con miras a los cotejos de la Liga 1, los cuales arrancarían a mediados de marzo, y a los de fase de grupos de la Copa Libertadores, los cuales iniciarán en la tercera semana de abril.

“Estoy contento por la intensidad que el profesor Comizzo está poniendo en los trabajos, enfocándose en el campeonato y en la Copa Libertadores, que también ya está cerca. Tenemos que ir paso a paso en los partidos y tratar de sacar los puntos que podamos en esta temporada”, sostuvo el delantero 24 años, quien sueña continuar avanzando con su carrera profesional.

Valera fue fichado por dos temporadas, luego de su paso por Deportivo Llacuabamba. Su buen performance en el campo le permitió también ser llamado a la Selección Peruana, por lo que espera seguir generando goles para su nuevo equipo para ser elegible en el futuro.

Universitario realizó un partido de práctica en el estadio Monumental entre el equipo A y B. Además del triplete de Valera, Rafael Guarderas y Luis Urruti completaron el 5-0. En tanto, para los próximos días se estará uniendo al plantel Enzo Gutiérrez, el nuevo delantero crema.





