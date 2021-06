¿Efecto Copa América? Alex Valera habría despertado el interés de un club europeo en los últimos días, lo que abrió la posibilidad de que el delantero de Universitario, con contrato en el conjunto crema hasta finales de 2023, pueda dar su primer gran salto al fútbol internacional.

Según dieron a conocer medios de Bulgaria, sería el Lokomotiv Plovdiv la escuadra que tiene intención de quedarse con los servicios del atacante nacional, quien viene defendiendo los colores de la blanquirroja en la presente edición de la Copa América que se desarrolla en Brasil.

Alex Valera llegó a Universitario en la presente temporada, luego de un gran 2020 con Deportivo Llacuabamba en la Liga 1. Desde su llegada a tienda crema, demostró que el olfato goleador es una de sus principales virtudes, ya que no solo se hizo presente en el marcador en el torneo local, sino también en la Copa Libertadores.

“El Lokomotiv Plovdiv está en negociaciones avanzadas con el delantero de Universitario, Alex Valera, Se espera que el traspaso del futbolista de 25 años se finalice en los próximos días. El invierno pasado, el club fichó con otro futbolista peruano, Paolo Hurtado, pero no se quedó mucho tiempo en el equipo, ya que por problemas personales los dos países se separaron en abril”, sostuvo DSPORT de Bulgaria.

Valera podría llegar al fútbol de Bulgaria.

Alex Valera aún no tiene su estreno con las redes en la Selección Peruana, pero oportunidades no le han faltado al delantero de Universitario. Ante Brasil y Venezuela tuvo sus opciones, generadas por su habilidad para encontrar espacios entre la defensa oponente, pero la definición no fue la acertada.

Por lo pronto, Depor pudo conocer que no existe oferta formal por el atacante que haya llegado a la institución, pero no descarta el interés que el ‘9′ puede haber generado en Bulgaria, lo que sería un primer paso para que pronto se presente una propuesta formal por él en tienda crema.





