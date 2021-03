Universitario de Deportes no tuvo el arranque esperado en el torneo local, aunque sí gol. Uno de esos exponentes fue Alex Valera, quien aseguró que el equipo seguirá peleando por sumar los puntos necesarios para salir campeón, sin dejar de lado la autocrítica en la actualidad en el conjunto crema.

“Por una parte me siento bien, tranquilo con mucha confianza, pero por otro lado estoy mortificado por el resultado, tenemos que tratar de sumar, debemos pensar en el próximo partido de una vez”, manifestó el delantero crema a GOLPERU.

Sobre los resultados obtenidos en la primera y segunda jornada de la Fase 1, sostuvo que “estamos en una mala racha, pero quedan muchos partidos por delante, el campeonato es largo y nosotros nos hemos propuesto sacar todos los puntos posibles porque tenemos un objetivo claro que queremos cumplir”.

“Me he sentido muy bien en el campo. Sin embargo, de la noche a la mañana cambiar al equipo no es nada fácil, eso dificulta las cosas para el comando técnico. No estuvimos en una buena tarde, nos hicieron los goles de pelota parada, eso es algo que no debemos permitir, tenemos que salir con todo desde el primer minuto”, agregó sobre los duelos anteriores frente a Melgar de Arequipa como Cantolao.

Un cambio radical pero necesario

Alex Valera fue el fichaje más comentado a inicios de año, luego de su estupendo desempeño con Deportivo Llacuabamba. Su llegada a Universitario de Deportes fue celebrada hasta en la Selección Peruana, ya que el delantero también fue considerado para la jornada doble de las Eliminatorias en noviembre.

Al respecto, confesó sentirse listo para los retos que le depara. “Ha sido un cambio muy fuerte para mi vida, estar en un equipo grande, estar en la mira de la Selección Peruana, estoy en el equipo más grande del Perú y eso te puede abrir muchas puertas para el extranjero, me gusta enfocarme en el futuro, pensar en grande y espero ser visto por Gareca”, dijo, quien espera convertirse en titular indiscutible al mando de Comizzo. Así está la situación actual de él.





