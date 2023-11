Universitario de Deportes no cerró la final de ida en el estadio Monumental como esperaba. El gol de Gabriel Costa en el último minuto del cotejo significó un duro golpe para el elenco de Jorge Fossati, que mantuvo el control del balón durante casi todo el partido. Si bien no es el escenario perfecto para el cierre en el estadio Alejandro Villanueva, para Alex Valera esto no será un impedimento para ir en busca del resultado positivo.

Así lo dio a conocer en la conferencia de prensa post encuentro, donde ratificó su predisposición por ir a llevarse el trofeo de campeón este miércoles en La Victoria. “No me voy contento, pero tampoco triste, ya que restan 90 minutos, vamos a salir pensando en ganar el siguiente partido”, apuntó Valera.

Respecto al desarrollo del cotejo el último sábado, indicó que “el partido fue muy intenso, muy duro, trabajamos mucho en la semana, este partido fue muy fuerte para ambos equipos, siento que tuvimos el control del primer tiempo, tuvimos muchas ocasiones de gol, en el segundo comenzamos bien”.

Finalmente, se refirió al gol anulado en el primer tiempo, luego de que el VAR revisara el choque que tuvo el delantero con el portero Ángelo Campos. “En la situación del gol, fui a buscar la pelota en el área, no se puede chocar al arquero, el árbitro decidió que no fue gol y hay que respetar. Ahora toca pensar en lo que viene”, sostuvo.

¿Qué se viene para Universitario?

Luego del partido en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes deberá enfocarse en el duelo ante Alianza Lima por la final de vuelta de la Liga 1 Betsson 2023. El compromiso está programado para jugarse el miércoles 8 de noviembre desde las 8:00 de la noche (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva.

Es importante mencionar que el campeón se definirá por puntos y, luego, por diferencia de goles. En caso de igualdad en los dos aspectos mencionados, el reglamento de los organizadores del campeonato de Primera División indica que no existirá tiempo extra en la serie, por lo que la tanda de penales será la elegida para conocer al ganador.





