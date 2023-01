Cada vez falta menos para el debut de Universitario de Deportes en la Liga 1 y, dentro del lamento por la postergación del inicio del certamen, Alexander Succar rescató el tiempo de trabajo que ganarán en estos días, lo que les permitirá llegar mucho más concentrados al primer encuentro de los estudiantiles en el Torneo Apertura.

“Queremos lograr cosas importantes, avanzar en la Copa Sudamericana y bueno, primero, vamos a esperar a que se solucionen las cosas (en la Liga 1). Ahora, como está el panorama, hay que esperar cuándo comenzamos″, sostuvo el futbolista en diálogo con los medios de prensa.

Por otro lado, Alexander Succar dio alcances del proceso de recuperación que viene siguiendo en Universitario de Deportes, resaltando que la semana de más que se dio para el inicio de la competencia, podría permitirle estar en el choque contra Alianza Atlético.

“Sí estoy lesionado todavía, es por eso que aún no me reincorporo con el equipo, pero cada día que pasa ya me encuentro mejor, así que espero reincorporarme lo antes posible. Vamos a ver si es que regreso al debut, es poco a poco”, agregó.

Universitario y un nuevo rival en su debut

La Liga 1 confirmó que el torneo iniciará el próximo viernes 27 de enero, pero no con la primera fecha, sino con la jornada 2, la cual ya fue programada y que es de público conocimiento. En esta, Universitario tendrá que visitar a Alianza Atlético, en Sullana, por lo que el cronograma de trabajos de Carlos Compagnucci tendrá que seguir algunas modificaciones.

Y es que los cremas tenían todo listo para recibir, en el estadio Monumental, a Cienciano, pero el cambio de la programación hará que los merengues tengan que trabajar, ahora, pensando en el calor del norte del país y en el nuevo oponente de turno.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.