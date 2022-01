Una de las más grandes apuestas de Universitario de Deportes para este 2022 es Alfonso Barco. El mediocampista de 20 años llegó al cuadro crema procedente de la Universidad San Martín, equipo que se despidió de la primera división del fútbol peruano la temporada pasada, con la consigna de demostrar por qué fue uno de los más destacados del cuadro santo.

El apellido Barco-Del Solar tiene una importante tradición en tienda crema. Álvaro, padre de Alfonso, fue parte de la ‘U’ en las temporadas 1989, 1990, 1991, 1992 y 1997. Sus tíos (”Chemo” y Fernando del Solar) también fueron pertenecieron en algún momento de sus carreras al plantel de Ate.

“Cuando me apareció esta oportunidad de jugar en la ‘U’. No la pensé. Toda mi familia es hincha, nunca lo pude decir porque jugaba en otros equipos, pero mi viejo se muere por la ‘U’, ‘Chemo’ ni qué hablar”, explicó ‘Fonchi’ en conversación con la prensa de Universitario.

“Muy entusiasmado de llegar al más grande de todos y contento por estar acá. Con ganas de entrenar, de conocer a mis compañeros”, agregó el volante.

Alfonso, antes de cerrar su acuerdo con Universitario, decidió conversar con ‘Chemo’, quien debutó en el equipo e incluso consiguió coronarse campeón nacional en tres oportunidades (1987, 1999 y 2000). “Fui a Chemo a conversar a su casa. Es muy cercano a mi, sobretodo en estos temas de fútbol, me aconseja mucho”, explicó Barco. “Me dijo “si te sale esto, no habrá cosa más linda que jugar en la ‘U’”.

Sobre lo que espera lograr bajo el mando de Gregorio Pérez este 2022, Alfonso dijo: “Mis objetivos personales son ayudar al equipo a lo que demanda la hincha y este club: campeonar. También hacer una Copa Libertadores muy buena, que es lo que todos queremos”.

Barco debutó con la San Martín en el 2019, pero su temporada más destacada fue la del 2021. El año pasado sumó 1954 minutos en 25 partidos. No pudo anotar ningún gol pero fue participe en más de uno.

