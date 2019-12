Universitario de Deportes y Alianza Lima compartirán una idea de juego. Así lo analizó Gerardo Pelusso quien afirmó que Pablo Bengoechea es el alumno de Gregorio Pérez, el flamante DT crema. El entrenador blanquiazul fue jugador del técnico en Peñarol.

“Yo me tomaría atribuciones que a lo mejor no me corresponden, pero puedo decir que Pablo Bengoechea es un alumno de Gregorio Pérez, porque en el quinquenio que ganó Peñarol en la década del 90’, cuando Pérez era su director técnico, el DT dentro de la cancha era Pablo”, dijo el exentrenador de Alianza Lima en Fox Sports Radio Perú.

“Los gustos no se discuten las realidades tampoco, pero va Pablo y saca campeón a Alianza Lima y va nuevamente y está a un paso de llegar a una final y posiblemente ganarla. Los resultados están a la vista", añadió.

Gerardo Pelusso afirmó que dirigir un equipo grande es una especialización y que hay entrenadores que han dirigido equipos grandes y no les ha ido bien, a otros si y eso lo marcan como una asignatura comprobada en sus carreras.

“Gregorio Pérez dirigió a Olimpia, independiente, en Italia. Es un entrenador con una trayectoria impresionante, no es solo Peñarol. Recorran su carrera y me quedo corto. Se trata de un grandísimo profesional. No sé cómo va a jugar Universitario de Deportes, pero sí sé, que una cosa va a tener la 'U': en materia de disciplina, orden y respeto será 10 sobre 10”, finalizó.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: el resumen del partido en Matute. (Video: América TV)

