La Liga 1 de 2022 llega con gratas noticias para Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y los demás integrantes del certamen de la máxima categoría del fútbol peruano, quienes tendrán que acoger las nuevas medidas que los organizadores plantearon con miras al año entrante.

La primera novedad, será que ya no existirá Bolsa de Minutos para la próxima temporada, la misma que obligaba a los participantes en la Primera División a sumar 1020 minutos con jugadores Sub 20 en sus plantillas. Si bien este requisito no será pedido en la edición 2022, sí se pedirá que todos los cuadros cuenten con cinco jugadores de dicha categoría en el plantel principal.

Esta normativa no solo afectará a Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y los demás equipos de la Liga 1, sino también tendrá que ser respetada por todos los elencos que formarán parte del torneo de ascenso en el fútbol peruano el próximo año.

En el tema de los cupos de extranjeros, estos se mantendrán en cinco inscritos por equipo. Sin embargo, en la próxima temporada se permitirá que todos los futbolistas sean considerados al mismo tiempo, si es que el equipo así lo requiere, según lo pudo confirmar RPP Deportes.

Por otro lado, la Copa Bicentenario se desarrollará con 32 equipos del fútbol profesional, siendo 18 de ellos de Liga 1, y los 14 restantes de Liga 2. Cabe destacar que este certamen se llevará cabo en nueve jornadas, desde la primera semana de junio hasta la última de octubre.

El DT de Perú y su pedido por volver a las tribunas

Ricardo Gareca habló con los medios de comunicación de Perú sobre el estado de la Selección Peruana, los jugadores de la misma y todo lo que se viene a futuro en las Eliminatorias Qatar 2022. Además de ello, se refirió a los estadios y la disponibilidad de aforo en los mismos.

“Es necesario la cantidad. Uno nunca se tiene que dejar de cuidar. El distanciamiento, la mascarilla. Pero tenemos que empezar a hacer una vida normal. Con los cuidados necesarios, vacunarse, que uno tiene que entender, nuestra vida continúa. Los estadios ya se tienen que llenar, porque es un lugar abierto, no un lugar cerrado”, expresó el ‘Tigre’

