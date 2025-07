Llegó la última fecha del Torneo Apertura y dos partidos son los esperados por la mayoría de hinchas: el Universitario vs. Los Chankas, que puede definir al campeón del certamen, y el UTC vs. Alianza Lima, donde también habrá expectativa en caso los cremas fallen en casa. Por ello, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó la lista completa de jueces que impartirán justicia en la jornada 19.

Todo arranca este viernes 11 de julio un solo partido. En el Estadio Unión Tarma, ADT y Comerciantes Unidos serán los encargados de abrir el telón de la jornada 19 en un partido clave para dos equipos que quieren subir en la tabla de posiciones. La justicia estará a cargo del juez FIFA Joel Alarcón.

La jornada continúa el sábado 12, primero con el compromiso entre Binacional y FBC Melgar a jugarse en Juliaca, donde el árbitro principal será Pablo López. Luego vendrán los dos partidos de la jornada: Universitario vs. Los Chankas y UTC vs. Alianza Lima.

Programación completa de árbitros para la fecha 19 del Torneo Apertura. (Foto: CONAR)

En el Monumental de Ate, la terna arbitral será con Diego Haro de principal, Coty Carrera, Guillermo Zavala y Leonardo Romero como jueces asistentes, así como Daniel Ureta y Enrique Pinto en el VAR.

Por otro lado, en Cajabamba el encargado de impartir justicia será el FIFA Kevin Ortega, acompañado de Michael Orué, Jeyner Zapata y Carlos Durán. En el VAR los encargados serán Alejandro Villanueva y Jesús Sánchez.

La jornada sabatina se completa con el compromiso entre Alianza Atlético y Sport Boys, que tendrá a Augusto Menéndez. El domingo 13 habrán cuatro partidos, y comenzará con la presencia de Bruno Pérez, quien dirigió el Universitario vs. Deportivo Garcilaso, que estará en el choque entre Sporting Cristal y Atlético Grau en el Alberto Gallardo.

El juez FIFA Kevin Ortega dirigirá el partido entre UTC y Alianza Lima en Cajabamba.

Por último, Jordi Espinoza dirigirá el Ayacucho vs. Cienciano, clave para los cusqueños que quieren seguir escalando posiciones; Micke Palomino el Juan Palo II vs. Alianza Universidad, en duelo de equipos que quieren escapar del descenso, y finalmente Edwin Ordónez al mando del Cusco FC vs. Sport Huancayo.

Cabe destacar que en esta jornada descansa Deportivo Garcilaso. Se espera una fecha con la mínima cantidad de errores por lo decisiva que es, y donde las polémicas no sean el principal atractivo para un buen cierre de campeonato.

