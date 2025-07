Dándole inicio a un nuevo ciclo, Álvaro Barco asumió de manera oficial el cargo de director deportivo de Universitario de Deportes. En compañía de Jean Ferrari, demostró sus ganas de volver a poner a la ‘U’ en lo más alto del fútbol nacional, pero no fue ajeno al pedido de los hinchas de conseguir nuevos refuerzos para la segunda mitad del año. Frente a ello, el dirigente fue claro en los pasos a seguir para establecer un plan viable para la obtención de un nuevo título, así como también resaltó la importancia de forjar las divisiones menores.

Tomando el puesto que ostentaba Manuel Barreto hasta hace algunos meses, el elegido para tomar las riendas del plantel, desde las decisiones de llegadas o permanencias, es ahora Álvaro Barco. A quien se le ha depositado la confianza, de parte del club ‘crema’, en su nuevo plan estructural de conseguir el tricampeonato en esta temporada 2025.

La elección que en algún momento, hace años atrás, Jean Ferrari ya había querido plasmar se hizo realidad en Campomar ‘U’, donde Barco ha podido evaluar el tipo de infraestructura que podrá utilizar como arma, también, de convencimiento para los nuevos nombres que tenga en carpeta. Y así lo supo reconocer en la conferencia de prensa que se hizo a su nombre.

“Hace mucho tiempo que no venía al club. He encontrado un club espectacular, el más grande del país, no tiene nada que envidiarle a ninguna institución de Sudamérica”, señaló. Hablado de sus planes concretos para lo que será su apuesta por el club del cual también es confeso hincha, indicó que el principal objetivo el volver a conseguir un título.

“Mi meta es reforzar lo máximo posible al primer equipo, pero también consolidar jugadores de las divisiones menores. Ojalá podamos tener la mayor cantidad de canteranos en el plantel principal”, indicó el flamante director deportivo, resaltando la importancia de seguir formando talentos en la medida de mejorar la escasez de transacciones que ha hecho la ‘U’ en los últimos años.

Por supuesto, no es ajeno al gran pedido que han hecho los hinchas sobre las armas que necesita el plantel para la segunda mitad: “Hoy tenemos el mejor plantel del país, es cierto que tenemos que enfrentar el partido más importante frente a un rival que podría ser campeón del Mundial de Clubes. Por eso tengo que ver con Jorge lo que se necesita también, lo más pronto posible”.

Claro que, una de las posiciones más solicitadas es la de centro delantero. Con todas las críticas en los últimos años a los ‘9’s que consiguieron los ‘cremas’, Barco es consciente que quizá es la posición a la que más se le exige, por lo que no escatimará recursos en buscar a la mejor alternativa.

“El delantero, el ‘9′, es la más difícil y más costosa dentro del fútbol. Cuando se dé el momento traeremos lo mejor posible. Muchos recuerdan lo que se hizo en la San Martín, pero acá tendremos que hacerlo mucho mejor. Vamos a ver si en un futuro cercano podremos reforzar cualquiera de las líneas, es un tema que tengo que conversarlo con Jorge”, agregó.

¿Raúl Ruidíaz entra en carpeta para Álvaro Barco?

Ante la llegada de un nuevo director deportivo, fue inevitable para la prensa hacer la consulta sobre una posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo con Raúl Ruidiaz, para que retorne a Universitario de Deportes. Si bien, Barco reconoce la importancia del delantero para los hinchas ‘cremas’, también mencionó que la situación actual será difícil para que llegue.

“Raúl ha sido figura en su momento, pero tiene contrato con Grau y él va a tener que respetarlo. Ese tema se deberá conversar con el entrenador para ver que opciones tenemos. El hincha no acepta otra condición que campeonar, más cuando al frente tiene al mejor equipo del país. La consigna es nuevamente conseguir el título, volver a otra Copa Libertadores, darles las mejores condiciones al club. La vara es altísima, pero sin duda este año haremos todo lo posible para volver a salir campeones”, concluyó.

