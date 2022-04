Universitario de Deportes se llevó una importante victoria ante ADT en el Estadio Monumental, por la octava fecha de la Liga 1 2022. El doblete de Alex Valera le permitió a los cremas volver a sonreír después de tres fechas en el certamen local. Tras el final del partido, el estratega charrúa Álvaro Gutiérrez brindó declaraciones a la prensa, donde analizó el juego de los cremas, así como la calidad de Piero Quispe.

“Teníamos que ganar sí o sí, sino se nos iba a complicar el campeonato. Hemos padecido en este partido, lo mismo que padecimos en varios. Llegamos cuatro o cinco veces, no concretamos. Nos llegan una vez y nos meten un gol”, sostuvo el DT crema respecto al único tanto que marcó ADT.

Sobre el estilo de juego de la visita, el técnico de Universitario indicó: “El equipo rival planteó una línea de cinco, muy poblada y se hizo muy complicado. Cuando vino la expulsión, tratamos de pasar a la línea de tres, con gente en los extremos como Santillán y Quintero. Y dio resultado, aunque erramos también en el segundo tiempo, sino hubiera sido más abultado el resultado”.

Álvaro Gutiérrez también destacó el trabajo de su plantilla: “Estoy muy contento por la actitud de los jugadores. En toda la semana se entrenó muy bien y hubiera sido una injusticia no llevarse los tres puntos. No fue fácil el partido. Nos llevamos los tres puntos, que nos da tranquilidad y, ahora, hay que redoblar esfuerzos para sumar la producción en el próximo partido”.

Sobre la diferencia de juego que planteó en el segundo tiempo, el estratega uruguayo explicó que “tratamos de abrir bien la cancha, de tener un tránsito rápido en la mitad de la cancha con Novick. Con Quintero y Santillán por los costados. Desde el primer minuto, fuimos, buscamos y tuvimos nuestro premio”.

Además, el entrenador de Universitario consideró que la expulsión de Christian Velarde fue determinante: “Influyó mucho. Jugar once contra once, no es lo mismo que jugar once contra diez. Tienes la posibilidad de hacer tránsito rápido, los puedes agarrar mal parados. Tuvimos la destreza de controlar la pelota y marcar buenos centros”.

Sobre Piero Quispe

Y si bien destacó el funcionamiento colectivo de sus dirigidos, Álvaro Gutiérrez no desaprovechó la oportunidad para individualizar sus elogios. Por supuesto, a Piero Quispe: “Piero es crack. Juega en el medio, de punta, de lateral. Es muy solidario, le gusta andar con la pelota, por eso a veces le pegan también. Hay que cuidarlo no solo a él, hay que cuidar a todos los jugadores”.





