El ‘profe’ Gregorio Pérez es un experto del fútbol uruguayo, conoce a cada jugador de la liga ‘charrúa’ y pocas veces se equivoca al momento de elegir. Eso cumplió, por ejemplo, con Hernán Novick, Luis Urruti, Jonathan Dos Santos, y ahora con Ángel Cayetano, el volante fue también fue un pedido expreso de ‘don’ Goyo –quien dejó el equipo por problemas de salud–, y ahora el que ve los frutos es el actual técnico de Universitario de Deportes, Álvaro Gutiérrez Feslcher.

Pese a que tuvo un arranque tibio, en aquel amistoso ante Inter Miami en Estados Unidos –derrota por 4-0–, ‘Caye’, de a pocos, comienza a ganarse al hincha crema. La noche del viernes, ante la Universidad San Martín, estuvo en su mejor versión. Apunten: pase en primera, buena salida en corto y en largo y, sobre todo, recuperación de balones, su principal ‘chamba’ en el equipo.

“La ‘U’ es el reto más grande de mi carrera y me agarra en el momento justo”, dijo Cayetano, quien jugó junto al Álvaro ‘Chino’ Recoba, tuvo de suplente a Matías Vecino en el Sudamericano Sub 20 del 2011 –que se jugó en Arequipa– y es recontra ‘causa’ de Mauricio Affonso, exjugador de Alianza Lima entre 2018 y 2019. Aquí te enterarás de algunos detalles que no conocías del nuevo ‘candado’ crema.

Un arranque de ensueño

“Él fue formado en las menores de Danubio, considerada la mejor universidad de fútbol aquí en Uruguay”, nos dice Martín Machado, periodista ‘charrúa’, sobre Ángel Cayetano. Un chico que desde los 19 años, cuando jugó el Sudamericano Sub 20 del 2011, en Arequipa, ya alcanzaba los 1.88 metros de estatura. Allí la rompió de volante de contención, incluso teniendo como suplente a Matías Vecino, hoy figura del Inter de Milán y uno de los referentes de la ‘Celeste’.

Ese Sudamericano le auguró un futuro prometedor. Uruguay clasificó al Mundial de la categoría en Colombia, en ese 2011, y Cayetano era pieza fundamental en el equipo de Juan Verzeri, que tenía como figuras a Diego Rolán y Camilo Mayada. Eso sí, la ‘Celeste’ fue eliminada en primera ronda, quedando última de su grupo, pero igual lo mejor estaba por venir para ‘Caye’. A su regreso a Uruguay fue ascendido al primer equipo de Danubio, donde compartió vestuario con la estrella ‘charrúa’ Álvaro Recoba, quien volvió en el final de su carrera al club que lo formó tras su exitoso paso por Europa.

Con 20 años, la prensa ‘charrúa’ comenzaba a ponerle los ojos encima. Su físico exuberante, técnica y despliegue llamó la atención, sobre todo, de los agentes uruguayos. Uno de ellos fue Pablo Bentancur, famoso representante de ese país y que en la actualidad dirige las carreras de Lucas Torreira y Nahitan Nández, entre otras figuras. A inicios del 2014, Cayetano fue llevado a pasar pruebas a Suiza, y aunque dejó buenas sensaciones, finalmente no se concretó su fichaje por algún equipo, debido a desacuerdos económicos por parte de Danubio.

Un jugador 100 % confiable

Pese a que después de ese inicio prometedor, Ángel Cayetano pasó la mayor parte de su carrera en clubes uruguayos, igual tiene un nombre ganado en su país. Ya con 31 años, es considerado un jugador muy confiable y, sobre todo, un profesional a carta cabal. “Ángel es un centrocampista bien del estilo uruguayo, aguerrido, tiene una estatura importante. En cuanto a entrega dará el 120 % y tiene la gran cualidad de que fue líder en todos los equipos que estuvo. Será una voz de experiencia en el vestuario crema”, nos comentó Machado, periodista de Radio Sport 890 de Uruguay.

Asimismo, se conoce en tierras uruguayas que Cayetano fue un pedido expreso del extécnico Gregorio Pérez, pero que ahora con Álvaro Gutiérrez Feslcher se verá más potenciado, debido a que el actual DT prioriza mucho el trabajo defensivo de sus equipos. “Cayetano hizo dos grandes campeonatos con Cerro Largo, en 2020 y 2021, se afianzó y fue uno de los principales jugadores. Eso fue vital para llegar a Perú, a Universitario. Él fue pedido por el ‘profe’ Pérez, pero ahora con ‘Guti’ tendrá más proyección por sus características de juego”, agregó.

Ángel Cayetano estuvo nominado a mejor jugador de la liga uruguaya, el año pasado, por lo hecho con Cerro Largo (AUF).

Por su parte, Gonzalo Gabriel, periodista de Radio Universal, también destacó las cualidades de Cayetano, de quien considera que en la ‘U’ podría darse el pico alto de su carrera: “Jugó muchos años en Uruguay, en diferentes equipos. Él comenzó su carrera como volante central, pero en los últimos años lo hizo como zaguero. Ahora en la ‘U’ lo está haciendo en el mediocampo, y creo que allí es donde mejor rinde. Igual, se complementa bien en ambas zonas. Siempre tuvo un nivel parejo, pero su deuda está en ser figura. En la ‘U’ lo puede conseguir”.

El hermano que le dio el fútbol: Mauricio Affonso

Uno de los primeros que felicitó a Ángel Cayetano tras su fichaje por Universitario fue Mauricio Affonso, exdelantero charrúa de Alianza Lima, quien jugó allí en 2018 y 2019. “Éxitos, gran amigo”, le escribió en Instagram. Resulta que ambos tienen una larga amistad, desde pequeños, debido a que son de la misma ciudad: Melo, ubicada en el interior de Uruguay y muy cercana a la frontera con Brasil. Eso sí, en cuanto al fútbol, ambos siguieron caminos diferentes.

Cayetano hizo las menores en Danubio, mientras que Affonso se formó en Racing, ambos clubes de Montevideo. Sin embargo, para la temporada 2014/2015, ambos volvieron a reencontrarse en el plantel de Racing. Allí realizaron una de las mejores campañas de este modesto club, pues finalizaron segundos en el torneo Apertura, quedando a un paso de jugar la final liguera.

“Affonso es muy amigo mío. Él me contó mucho de cómo se vivían los clásicos en el Perú. Me dio un pantallazo de lo que son estos partidos. Me entusiasma jugar el clásico. Ahora es difícil de describir cómo sería jugarlo, quiero estar ahí para saber cómo se siente”, comentó ‘Caye’ en una charla reciente con El Comercio. Cayetano tiene todas las condiciones para ser figura en la ‘U’. La pelota está en su cancha.





