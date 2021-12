En Universitario de Deportes siguen trabajando para armar su plantel, de cara a la temporada 2022. Gregorio Pérez sigue analizando propuestas de fichajes y hay un nombre que lo convence: Ángel Cayetano, volante uruguayo que podría sumarse al cuadro crema.

Según pudo conocer Depor, Cayetano es el mediocampista que buscan en la directiva crema para el 2022, por las cualidades que ha demostrado en el torneo ‘charrúa’ a lo largo de este año. Además, posee el perfil que también requiere el DT para los retos de esta temporada.

Ángel Cayetano es un volante defensivo, que también ha jugado como pivote en los duelos que ha tenido junto a Cerro Largo, club con el que aún mantiene contrato por dos años más. Solo en la temporada 2021 ha sumado 29 partidos, uno de ellos por Copa Sudamericana como titular.

Desde su debut en el 2011, Cayetano ha jugado en clubes como Danubio FC (Uruguay), Racing Club (Uruguay), Cerro Largo (Uruguay), Real Garcilaso (hoy Cusco FC) y Tampoco Madero (México). Pero si de rendimiento se trata, su mejor desempeño lo ha tenido con Cerro Lago, por la cantidad de minutos y goles, respecto a los partidos disputados.

Solo este año, ha sumado 29 duelos, cinco goles y una asistencia, acumulando un total de 2,298 minutos en campo. Además, fue considerado para disputar como titular la Sudamericana en el choque contra Peñarol, por el pase a la ronda de grupos.

Un detalle importante es que Ángel Cayetano le pertenece a Cerro Largo, club con el que Universitario no mantiene una buena relación, tras lo sucedido con el préstamo de Jonathan Dos Santos. No obstante, el jugador tiene la posibilidad de poder desvincularse de la institución, una vez terminado el torneo uruguayo, por lo que no se descarta contar con él.





