Ángel Cayetano llegó a Universitario de Deportes esta temporada a pedido de Gregorio Pérez. El central uruguayo tendrá el duro reto de convertirse en uno de los líderes de la defensa crema que disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores a la par. Su ilusión está intacta y confía en demostrar de lo que es capaz dentro del terreno de juego.

Este sábado, el exCerro Largo cumplió 31 años de vida y el cuadro crema decidió festejar junto a él con un video en el que cuenta algunos detalles de su llegada a la institución. Destacó la importancia de la hinchada de Ate para que el equipo pueda salir a flote.

“Mis expectativas son muy altas”, inició Cayetano. “Cuando me habló Gregorio, me dijo lo que era este club, que era espectacular. Un club grande. Nunca había estado en un club así, la verdad, pero a la vez ir entendiendo bien lo que es, lo que significa y lo que tengo que ser como jugador que representa estos colores”, agregó.

Ángel reveló que decidió investigar algunos detalles de Universitario antes de cerrar su contrato y le llamó mucho la atención los fanáticos. “Cuando ya estaba más o menos conversado que venía para acá, empecé a buscar a la hinchada de la ‘U’. Impresionante. Esa energía se transmite en la cancha y a veces es difícil tener un juego con la tenencia porque esa misma hinchada te empuja. Hace que vayas directo”, dijo.

“Eso (que la hinchada “empuje”) es lindo, pero tienes que manejarlo en la cancha, porque no puedes jugar siempre para adelante”, agregó.

El jugador que también paseó su fútbol por Danubio de Uruguay, aún no ha tenido la oportunidad de reunirse con los fanáticos, pero reveló que muchos le han destacado el factor de la “garra”.

“El hincha me recibió de la mejor manera, me he cruzado con pocos, pero lo que me dicen es sobre la “garra”. Se identifican con los uruguayos con eso. Yo también estoy identificado”, dijo Cayetano.

A inicios del 2020, Universitario invitó a Cerro Largo a la ‘Noche Crema’. En aquella oportunidad, Ángel pudo pisar el Monumental. “Cuando me invitaron, no tenía mucho conocimiento de lo que era el estadio con gente. Cuando llegamos nos asombramos de la cantidad de gente que había, de la hinchada, de la presentación de los jugadores. Quedamos admirados de lo que es el evento”.

Finalmente, el jugador dijo que no promete nada, todo lo demostrará en el césped. “No soy mucho de decir, de hablar, qué voy a hacer. Me gusta hacer las cosas y que se identifiquen con eso. Lo principal es que voy a dar todo, tener un total compromiso, sentirme parte de la institución y dejar todo”, sentenció.

Ángel Cayetano y su palabra como nuevo jugador de Universitario de Deportes. (Fuente: Universitario de Deportes)

