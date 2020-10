Universitario de Deportes igualó 1-1 ante Deportivo Binacional por la fecha 17 del Torneo Apertura (Liga 1), un resultado que no dejó satisfecho a Ángel Comizzo, por como me se dio el trámite en los noventa minutos.

El estratega argentino analizó el partido, destacando el jugo mostrado por el ‘Poderoso del Sur’, que no pasa por buen momento tanto en el plano local como en la Copa Libertadores 2020.

“Salimos con toda la intención de ganar el partido. Se vio desde el inicio y fue ante rival complicado y difícil, que es el último campeón. Si bien no ha tenido una buena temporada, tiene buenos jugadores. Luego se hizo un trámite muy difícil”, señaló en diálogo con GOLPERU.

Sin embargo, Comizzo no tiene tiempo para lamentos y ya piensa en el futuro próximo que tendrá que afrontar el cuadro merengue, los partidos restantes del Apertura y toda la segunda fase.

“Ellos saben que ahora le quedan once finales y tienen que jugar once finales porque sumamos lo que resta del torneo más las nueve del Clausura y saben que hay que jugar lo que quedan las once finales. Ojalá Dios quiera que se puede conseguir el objetivo principal que estamos buscando”, acotó.

Finalmente, el DT crema se refirió a los casos de Jose Carvallo y Aldo Corzo, ambos ausentes las últimas fechas por estar convocados a la Selección Peruana. “No sé, hay que ver cómo llegan de la selección. Hay que esperar cómo ellos llegan, cómo están y ahí analizaremos”, finalizó.

