El pitazo final del juez Augusto Menéndez no solo decretó la dura derrota de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima, en los minutos finales. También puso fin al ciclo de Ángel David Comizzo como director técnico de los cremas. Así lo dio a conocer el propio el estratega argentino tras finalizar el clásico.

“Sin importar el resultado era el último partido que dirigía. Me voy con pena de no haber podido conseguir el título. Este grupo merece sonreír a fin de año. Gracias al hincha. Me encariñe con el club”, dijo a RPP.

“El día domingo, la administración había tomado la decisión de sacarnos del equipo. El domingo me dijeron que no era más entrenador del equipo. No quisimos perjudicar al equipo ya que estábamos muy cerca del partido. Estoy muy agradecido con los jugadores, con los que tengo una relación excelente. Me voy triste porqué no logramos algo que en el Apertura y el año pasado conseguimos”, agregó.

Depor pudo conocer que la dirigencia crema ya tendría al reemplazo del DT rioplatense. Por ahora, Juan Pajuelo y Gregorio Bernales se harán cargo del equipo de manera interina.

Minutos más tarde, Universitario anunció de manera oficial la salida de Comizzo como entrenador del equipo merengue; después de 424 días en el cargo, el cual llegó a ocupar en junio del año pasado, reemplazando a Gregorio Pérez.

“El club Universitario de Deportes comunica a la opinión pública que el entrenador Ángel Comizzo y su comando técnico, a partir de la fecha quedan desvinculados de la institución”, reza la primera parte del comunicado.

Ángel Comizzo dejó de ser entrenador de la 'U'. (Foto: Universitario de Deportes)

En su tercera etapa al mando de los merengues, Ángel Comizzo logró el subcampeonato de la Liga 1 2020. Tras haber ganado la Fase 1, la ‘U’ ganó el derecho de disputar la final del campeonato, cayendo finalmente ante Sporting Cristal.





