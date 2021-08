Segunda victoria de Universitario de Deportes en la Fase 2 de la Liga 1 (vencieron 3-1 a Cienciano). Sin duda, un resultado importante pensando en las aspiraciones del conjunto dirigido por Ángel Comizzo, quien aseguró que, tras jugarse la quinta jornada del certamen, lo que viene será más complicado porque cada club hará su mejor esfuerzo para alcanzar la cima.

“A partir de ahora va a empezar la verdadera pelea por el primer puesto. Habrá equipos que se despegarán, otros que no tanto, entramos a un tercio del campeonato. Ahora sí entramos a la pelea por los primeros lugares”, indicó el estratega argentino sobre lo que puede ocurrir en el certamen local.

Luego, el DT se centró en la actuación de sus jugadores en el 3-1 sobre Cienciano, con anotaciones de Hernán Novick, Enzo Gutiérrez y Alexander Succar. Precisamente, el ‘Indio’ Comizzo se ha referido a la labor ofensiva de los merengues, aunque indicó que aún están en deuda con miras al último toque.

“El equipo genera, partido a partido tenemos oportunidades de gol, van a venir los goles esperemos que no tarden nada más”, explicó el preparador de la ‘U’ en una entrevista con Radio Ovación, posterior al juego de este lunes en el estadio Miguel Grau.

Finalmente, Ángel Comizzo también dejó un mensaje por las cuestiones arbitrales del compromiso en el Callao, pues hubo dudas en torno a los tres penales cobrados en el partido. “A Joel Alarcón lo tengo en un concepto muy alto por su capacidad al arbitrar, me comentaron que no fue posición adelantada, luego por reclamar me amonestan”, sentenció.

Ahora, los estudiantiles se concentrarán en el siguiente reto de la Liga 1. Este sábado 14 de agosto volverán a la acción en el partido por la sexta fecha contra Ayacucho FC, desde las 1 y 15 de la tarde, en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Contra los ‘Zorros’, los ‘cremas’ saltarán al campo con la misión de obtener la tercera victoria de la Fase 2 que les permita estar cerca de los primeros lugares. Por ahora, los merengues se ubican en la sexta casilla con ocho puntos, tres menos que los líderes Melgar y Alianza Lima.





