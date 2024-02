No hay duda alguna de que Universitario de Deportes está viviendo un gran presente en el fútbol peruano: se coronó en la Liga 1 2023 y por ahora está en lo más alto del Torneo Apertura (registra puntaje perfecto y no ha recibido ningún gol en 360 minutos). Sin embargo, todo este escenario no es casualidad, siendo Antonio García Pye el encargado de dar algunos detalles sobre los trabajos que se vienen realizando dentro de la institución de Ate para armar planteles competitivos y que su economía no se vea afectada.

“Ya el direccionamiento presupuestal del club está racionalmente dirigido. Esta carrera de buscar la mayor cantidad de jugadores posibles para conseguir los títulos como sea, no pronosticaba un buen futuro para una institución como Universitario de Deportes. Hay que invertir en los mejores jugadores, pero con racionamiento”, sostuvo el directivo a los medios de prensa.

Antonio García Pye es consciente de que el mercado de fichajes en el fútbol peruano, muchas veces, se realiza sin pensar en el futuro económico del club, cosa que se erradicó de Universitario de Deportes para hacer que los proyectos se puedan volver sostenibles con el tiempo.

“Hay un área de ‘scouting’ que evalúa mucho para tomar decisiones sobre la base de presupuestos y situaciones deportivas. Es fácil decir ‘quiero a Luis Suárez’, pero ahí no se necesita estudio, solo plata. Ese estudio se está haciendo con Manuel (Barreto) a la cabeza”, declaró el gerente deportivo crema.

Es preciso señalar que Antonio García Pye también considera que Universitario de Deportes aún tiene un largo camino por recorrer en materia formativa, pero se muestra tranquilo al saber que ya se iniciaron los pasos hacia adelante en la institución.

“Simultáneamente, se está trabajando la infraestructura. No tiene sentido tener ahora 15 canchas de fútbol entre la VIDU y Campo Mar, pero no sacar jugadores. Hay que empezar a organizar menores, potencializar el ‘scouting’ y producir futbolistas”, concluyó.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este triunfo por 2-0 sobre Melgar, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a UTC por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 24 de febrero desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX.

Posteriormente, el elenco estudiantil tendrá un complicado reto para sostener su liderato en el campeonato, cuando reciba a Sport Huancayo por la fecha 6. Este encuentro está pactado para el viernes 1 de marzo desde las 8:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por la señal exclusiva de GOLPERU, en los canales 14 y 714 de Movistar.





