La unión hace la fuerza y eso lo saben bien los hinchas de Universitario de Deportes, quienes en tan solo 48 horas lograron superar la meta que se plantearon para colaborar económicamente con las jugadoras del equipo femenino del club, que hace algunos días fueron despedidas del club debido al poco flujo de caja que posee el cuadro estudiantil.

Ante ese panorama, los hinchas de la 'U' crearon el ‘Bono Crema’ campaña que buscaba recaudar fondos para apoyar al plantel femenino, ya que muchas de ellas no tiene otro ingreso aparte de lo que perciben mensualmente por su trabajo en el club.

La campaña tenía como propósito recaudar 7 mil soles para repartirlo entre las 20 jugadoras del equipo femenino, de tal forma que cada una de ellas reciba el monto de 350 solos para poder solventar algunos de sus gastos durante la cuarentena que se vive por el coronavirus.

El verdadero patrimonio de Universitario, es sencillamente su gente.

Una vez más ha quedado demostrado.#BonoCrema pic.twitter.com/oOiYc3bDkc — Asociación «Todo por la U» (@Asoc_TodoporlaU) April 29, 2020

¡LO LOGRAMOS! 🙌🏽💛❤️



¡Gracias! En tan solo 48 horas, la hinchada de la U pudo alcanzar y superar la meta trazada para apoyar a las jugadoras del equipo de fútbol femenino. 👏🏽



¡Y dale U, su hinchada y sus trabajadores! Estamos juntos en esto. 💪🏽#BonoCrema 🤝 pic.twitter.com/mnbKcWpeZh — La Hinchada Del MerengUe (@LHDM7) April 29, 2020

Así vive la cuarentena Gregorio Pérez

El técnico de Universitario de Deportes conversó con el diario El Observador y contó cómo pasa los días de aislamiento social sin ver a sus nietos y haciendo ejercicios en la sala de su casa.

"Tengo cinco nietos. A los tres varones que son los más chicos no los veo, solo por videollamada. Yo lavo hasta las bolsas. Esto es así, no se sabe qué puede pasar”, contó el entrenador crema.

“Toda la vida hice ejercicio y esto me complica. No tengo más remedio que hacerlo en casa. En el apartamento tengo un circuito de 22 metros y allí voy y vengo. Capaz que hago más que cuando yo jugaba. Me gusta y mi cabeza piensa en otra cosa”, aseguró.

