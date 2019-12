Universitario comenzó con sus trabajos de pretemporada con miras al inicio del 2020, donde no solo esperan pelear por el título de la Liga 1, sino también luchar por acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alberto Rodríguez fue citado para esta tarde, pero no se hizo presente. Otro que no llegó a los entrenamientos fue Brayan Velarde. La falta de este último causó preocupación en la hinchada merengue, pero ello se debió a que está entrenando con la Selección Peruana Sub 23 con miras al Preolímpico de Colombia.

Brayan Velarde se convirtió en pieza clave en la defensa de Universitario y el complicado tema de su renovación puso en suspenso al fanático crema al enterarse de su ausencia en Campo Mar. Se espera que el talentoso jugador pueda sumarse en los próximos días para conocer a su nuevo entrenador, Gregorio Pérez.

Por otro lado, Luis Urruti y Jonathan Dos Santos llegaron a Lima, esta mañana, para arrancar junto a todo el equipo la pretemporada en Campo Mar.

Es preciso destacar para la Noche Crema, los merengues enfrentarán al exequipo de Dos Santos, Cerro Largo. La fecha tentativa para el encuentro amistoso es el 18 de enero, sin embargo, aún no hay nada confirmado.

Kluiverth Aguilar: la nueva joya íntima. (Video: Jesús Mestas)

