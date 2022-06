Y este lunes 20 de junio, luego de que Universitario anunciara el fin del interinato de Jorge Araujo, retornará a tienda crema después de 17 años. Vuelve con el objetivo de demostrar la experiencia que ganó en esta última década, siendo asistente de Mauricio Pellegrino, sobre todo, en La Liga y Premier. “Creo que le hará muy bien a la ‘U’. Por la experiencia que tuve yo como jugador, me parece que es un excelente jale. Es un entrenador que tiene llegada al grupo, justo lo que necesita Universitario”, nos dice Miguel Cevasco, exjugador crema que formó parte del plantel del 2005.

📄 Comunicado a la opinión pública sobre la designación de nuestro nuevo comando técnico. pic.twitter.com/7pnAV13cUe — Universitario (@Universitario) June 16, 2022

Un obsesivo del fútbol

“Veo, leo y analizo mucho fútbol. Aprendo de ver partidos, hablar con técnicos, miro trabajos de otros entrenadores en el extranjero. Me gusta mucho ver las inferiores. Jamás pienso que con lo que sé me alcanza. Siempre busco mejorar. Me gusta hablar con el jugador, siempre les pido que se mentalicen y estén bien de la cabeza”, dijo en una charla en julio del 2020 al portal Vélez TV. Compagnucci no se considera ni ‘Menotista’ ni ‘Bilardista’ ni ‘Bielsista’. No cree en eso. Solo sacó lo mejor de cada uno de los brillantes técnicos con los que le tocó trabajar, como Carlos Bianchi, Hugo Tocalli, Omar Labruna y, últimamente, Pellegrino. “De todos se aprende”, apuntó.

Siempre quiso ser entrenador y, por ello, adelantó su retiro a los 31 años en 1999, siendo uno de los baluartes y jugador más querido de Vélez Sarsfield, donde ganó la Copa Libertadores, Recopa Sudamericana, Copa Intercontinental, por mencionar sus títulos más llamativos. “Luego de 13 años en el club no tengo ganas de ir a probar a otro lado”, dijo por esa época, luego de no recuperarse del todo de una dura lesión y no ser tomado en cuenta por el técnico Julio Falcioni.

Compagnucci junto a Pellegrino en su paso por el Leganés de España. (Foto: Difusión)

Apenas dos años después de su retiro (2001), y luego de tener un breve paso por las inferiores, Compagnucci tomó las riendas como entrenador principal de Vélez Sarsfield, tras la salida del ‘Maestro’ Tabárez, en una época de decadencia del ‘Fortín’. Algo que él mismo considera un error, pues, a su criterio, debió quemar etapas en su carrera. “La verdad es que estoy feliz con mi trayectoria en equipos muy grandes, con técnicos importantes. Pero si hoy volvería el tiempo atrás, primero comenzaría siendo asistente antes de ser técnico”, reveló.

Universitario: el primer salto al exterior

Compagnucci llegó al Perú en octubre del 2005 para hacerse cargo de Universitario en la recta final del Clausura. Los cremas venían de una irregular campaña con José Basualdo, que llevó al equipo al subcampeonato en el Apertura de ese año, pero los buenos resultados se esfumaron de manera repentina. El argentino, quien llegó con el cartel de haber sido asistente técnico de Carlos Bianchi en Boca Juniors, tenía el objetivo de asegurar el cupo para la Copa Libertadores del 2006.

Durante su era, Compagnucci dirigió 14 partidos, entre los cuales se registró una racha de cuatro triunfos seguidos –la segunda más importante de ese año–, algo que significó una importante alza de puntos para los cremas que finalizaron cuartos en ese Clausura. Asimismo, la ‘U’ fue líder de la tabla acumulado con 88 puntos, otorgándole el tercer cupo peruano a la Copa Libertadores 2006.

El balance de la era Compagnucci: ocho triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Partidos Fecha Sport Áncash 1-2 Universitario 16/10/2005 Universitario 2-0 Sport Boys 23/10/2005 Universitario 1-0 Atlético Universidad 26/10/2005 Alianza Atlético 0-1 Universitario 02/11/2005 Sporting Cristal 2-1 Universitario 05/11/2005 Cienciano 1-1 Universitario 13/11/2005 Universitario 3-0 Unión Huaral 16/11/2005 Melgar 1-1 Universitario 19/11/2005 Universitario 2-1 Alianza Lima 27/11/2005 Bolognesi 0-2 Universitario 03/12/2005 Universitario 2-2 César Vallejo 07/12/2005 San Martín 1-0 Universitario 11/12/2005 Universitario 1-0 Sport Ancash 14/12/2005 Sport Boys 0-0 Universitario 18/12/2005

Miguel Cevasco, uno de los que formó parte de su plantel, recuerda su paso por la crema. “El 2005 fue mi segundo año como profesional. Recuerdo que jugué mucho con Compagnucci, justo por esa época llegó mi primer llamado a la selección y, en parte, fue gracias a él que me dio minutos. Era un técnico que trabajada demasiado, muy detallista, le gustaba siempre hacer hincapié en la parte táctica. Yo tengo muy buenos recuerdos de él como entrenador”, asegura el ‘Candado’, jugador de Universitario desde 1999 al 2008.

Aquella ‘U’ del 2005 era liderada por Luis Guadalupe, Piero Alva, Alex Magallanes, Juan Flores, José Pereda, Gregorio Bernales, entre otros, quienes pese a su experiencia, entendieron a la perfección el mensaje de Compagnucci en ese entonces. “Tengo los mejores recuerdos con el ‘profe’ Compagnucci. Es un profesional a carta cabal, perfeccionista, trabajaba mucho el aspecto táctico y físico. Dejó una buena impresión desde que llegó hasta el día que se fue”, nos cuenta el ‘Cuto’, capitán crema de ese plantel. Tras cumplir su objetivo, Universitario decidió finalizar su vínculo con Compagnucci y contratar a Juan Amador Sánchez para el 2006.

“Él tuvo un tiempo corto y demostró su clase como entrenador. Estoy muy contento como hincha de Universitario que vuelva y pueda dirigir al equipo que necesita empezar con fuerza el Clausura. Vuelve a un sitio donde siempre lo trataron bien”, finalizó Guadalupe.

Antes de Universitario, Compagnucci había sido DT principal de Instituto de Córdoba y Vélez. (Foto: @GEC)

Forjó su camino con los mejores

Después de su paso por Universitario, decidió darle otro vuelco a su carrera: no ser más DT principal y convertirse en asistente técnico. “Me acoplé con Hugo (Tocalli) en Vélez, Colo Colo y Quilmes, y después con (Omar) Labruna fue un tiempo corto. Después en el 2012 empecé con Mauricio (Pellegrino) hasta la actualidad. La posibilidad de trabajar solo hoy no la contemplo, porque me siento cómodo”, dice Compagnucci en una entrevista para el portal La Figura de la Cancha en 2019.

Dicho y hecho. Compagnucci trabajó una década como asistente técnico de Pellegrino, quien en marzo de este año dejó de ser el técnico de Vélez tras dos años, incluso, ambos dirigieron a Luis Abram en su paso por el ‘Fortín’. Así, Compagnucci tuvo presencia en importantes clubes europeos, como Valencia, Leganés y Alavés en la liga española, y Southampton en la Premier.

Esta experiencia trabajando en las mejores ligas del mundo, sumado al buen recuerdo que guardan en la ‘U’ gracias a su primera etapa, hicieron que Jean Ferrari y Manuel Barreto, administrador y director deportivo, respectivamente, apuesten por el técnico de 53 años para conducir al club en su pelea por el título nacional.

Desde 2012 trabajó como asistente de Mauricio Pellegrino

Equipo Llegada Salida Vélez Sarsfield (ARG) Abril 2020 Marzo 2022 Leganés (ESP) Julio 2018 Octubre 2019 Southampton (ING) Julio 2017 Marzo 2018 Deportivo Alavés (ESP) Julio 2016 Julio 2017 Independiente (ARG) Junio 2015 Junio 2016 Estudiantes (ARG) Abriel 2013 Abril 2015 Valencia (ESP) Julio 2012 Diciembre 2012 Junto a otros técnicos Audax Italiano (Omar Labruna) Marzo 2011 Junio 2012 Guaraní (técnico principal) Enero 2011 Febrero 2011 Quilmes (Hugo Tocalli) Julio 2010 Octubre 2010 Colo Colo (Hugo Tocalli) Mayo 2009 Abril 2010 Vélez Sarsfield (Hugo Tocalli) Enero 2008 Diciembre 2008

El Southampton de Mauricio Pellegrino (Carlos Compagnucci como AC) juega en Suiza su primer amistoso de la pretemporada, ante St. Gallen. pic.twitter.com/ee5g7pyZYV — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2017

Las claves de Compagnucci

Estilo de juego. Compagnucci asimiló lo mejor de los técnicos a quienes pudo asistir como Bianchi, Labruna, Tocalli, y últimamente Pellegrino. El DT argentino suele optar por el clásico 4-4-2 dándole mucha prioridad a la circulación del balón en el mediocampo y trabajando mucho en la presión de la salida del rival.

Modo de trabajo. En su etapa en Guaraní de Paraguay se acostumbró a los entrenamientos cerca de la noche, que incluían doble turno. En Chile cambió el esquema y pasó a lo que se acostumbra en Perú: un solo turno (en las mañanas). Suele concentrar a sus equipos dos días antes de cada juego, guardando así una relación con lo que hizo Ángel Comizzo en su paso por la ‘U’.

Prioridad a la juventud. La actual administración de Universitario tiene en Compagnucci a un entrenador que le da prioridad al trabajo con los jóvenes, y entrena en paralelo con el equipo de reserva. Además de ser muy exigente con la disciplina del plantel.

