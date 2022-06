Edison Flores, el extremo de la Selección Peruana, se pronunció a través de sus redes sociales luego de la derrota ante Australia por el repechaje mundialista rumbo a Qatar 2022. Con un emotivo mensaje, el futbolista del DC United agradeció a todos sus compañeros de la ‘Bicolor’ y les deseo mucho éxito de cara al futuro.

“Gracias amigos, hermanos y confidentes solamente decirles que gracias por todo lo que viví en este último tiempo, no lo cambio por nada. Son los mejores lejos. Los quiero mucho y mis mejores deseos para lo que viene”, se lee en la publicación, la cual acompañó con los hashtag #esunhastaprontonounadiós, #nuevocomienzo y #nuevosretos.

Como bien sabemos, horas después de la caída ante los ‘Socceroos’, Edison Flores compartió un breve mensaje en su cuenta de Instagram. “Gracias por todo”, decía en la parte superior del posteo. Sin embargo, el texto fue acompañado por una parte de la canción “Adiós” del cantante Sebastián Yatra. “Y esto duele, me debo ir, no me quiero ir, me tengo que ir, no quiero partir…”, dice el extracto que llevó a muchos a pensar en su posible retiro de la blanquirroja.

Ahora, el extremo tendrá que regresar al DC United, su actual equipo, para poder cerrar los detalles finales de su incorporación al Atlas de México. Según medios internacionales, el hombre de la Selección Peruana deberá pasar los exámenes médicos para poder firmar contrato con el actual campeón de la Liga MX.

El mensaje de Gianluca Lapadula

“Aunque sí duele, estoy muy orgulloso de todos mis hermanos”, inició el ‘9′ de la Blanquirroja mediante sus perfiles oficiales. “Hemos hecho lo imposible para lograrlo”, agregó en referencia a la campaña que realizó el cuadro nacional desde la ronda de clasificación de Conmebol hasta la definición con el representen de la confederación de Asia.

Enseguida, Lapadula se ha centrado en lo que viene para la Bicolor, pese a obtener un espacio en Qatar 2022. “¡Unidos tendremos nuestra revancha! ¡Somos la Blanquirroja!”, manifestó. Sobre ello, la selección tiene pactados partidos amistoso en la próxima jornada de FIFA y en marzo del otro año inicia el camino al Mundial 2026.

Para cerrar, el ‘Bambino’ lanzó una arenga: “¡Arriba, Perú, hasta el último cartucho!”. En este posteo, el futbolista agregó tres imágenes: la formación de todo el equipo antes de medirse a Australia y dos con las celebraciones por su gol marcado en la tanda de penales en Catar.





