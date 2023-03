Tras la salida de Carlos Compagnucci de Universitario de Deportes, uno de los temas que más llamó la atención era el de la suplencia de Piero Quispe, cosa que los hinchas no entendía y que, el mismo DT argentino, se encargó de explicar. Incluso, dio detalles del trabajo especial que se hacía con el mediocampista nacional.

“Todos los días hablé con Piero Quispe. Era el jugador con el que más hablaba. Le puse nutricionista y le pedía que mande foto de sus comidas todos los días porque, en el club, nos encargamos del desayuno y el almuerzo, pero no sabíamos cómo se alimentaban después”, sostuvo el DT en diálogo con Movistar Deportes.

Si bien Carlos Compagnucci reconoció que tenía un trato igualitario con todo el plantel de Universitario de Deportes, no pudo negar que adoptó a Piero Quispe como un hijo futbolístico dentro del plantel, lamentando que aún esté lejos del nivel que le conoció y que no le ha permitido ser titular en todos los partidos del equipo crema.

“Lo cuidé y lo mimé más que pude. Ahora, futbolísticamente Piero Quispe no estaba en forma, pero eso no tiene nada que ver con que el jugador esté de ‘joda’, yo no dije, ni quiero decir eso”, agregó el estratega argentino que dejó su cargo en el combinado estudiantil.

Sobre el nivel de Alex Valera y la respuesta del plantel

En otro pasaje de la entrevista, el DT argentino se refirió al nivel de Alex Valera en la presente temporada y reveló que el delantero nacional no atraviesa un buen momento. “Cuando se fue Valera el año pasado me quería matar. Era el mejor jugador. Me supe reponer porque Alexander Succar estaba en un estado de forma espectacular. Ahora, Alex V. no está en su mejor versión y no se le está dando el gol”, señaló.

Eso sí, Compagnucci aseguró que, pese a los malos resultados, el equipo entendió su idea de juego. “No sé si todo los jugadores captaron el mensaje. La mayoría creo que sí. Tuvimos demasiado tiempo de trabajo, incluso jugamos dos amistosos en Chile. Para mí, me pareció que el equipo entendía lo que quería”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.