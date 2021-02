Carlos Olascuaga confiesa que está cómodo en Ayacucho FC. El atacante nacional ha sido pieza clave en el elenco de los ‘zorros’ la temporada pasada; sin embargo, admite que espera poder retornar a Universitario de Deportes y así campeonar de nuevo con la merengue.

“Contaba con un año más de contrato en la ‘U’, pero llegamos a un acuerdo (rescindir), no hubo una intención de continuar con mi persona de parte de ellos. Me siento muy cómodo en Ayacucho FC, la gente me respalda y me quiere, y creo que por mi bienestar y mi crecimiento tome la decisión de rescindir el contrato”, contó a GOLPERU.

Olascuaga, de 29 años, tuvo un 2020 parejo con Ayacucho FC, luego de rescindir su contrato con los cremas. Pese a la alteración del calendario, disputó 23 cotejos, 15 de ellos como titular, acumulando un total de 1,291 minutos y marcando siete tantos.

Pero en el 2019 tuvo la opción de regresar al equipo donde salió campeón en el 2013 al mando de Ángel Comizzo. Aquella oportunidad fue la chance que buscaba para quedarse definitivamente en Ate; no obstante, sus planes no resultaron como esperaba.

“Las aspiraciones de irme a préstamo fue tratar de hacer las cosas de la mejor manera, tener continuidad y regresar con aspiraciones a quedarme, a sumar, a volver a tener protagonismo en la ‘U’, pero las conversaciones no fueron las mejores”, agregó.

De momento, Olascuaga mantiene contrato con los ‘zorros’, elenco que este año disputará la Copa Libertadores, además de la Liga 1. El reto de ser titular de forma permanente está, aunque no pierda la esperanza de vestir la crema una vez más. “Soy hincha de Universitario y uno siempre quiere aportar al club”, finalizó.





