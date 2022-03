No hay día tranquilo en Universitario. Una nueva batalla legal tendrán que afrontar los cremas, luego de que el Colegio de Abogados de Huaura (CAH) decidiera presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 31279 -que regula los procedimientos concursales en los clubes de fútbol- el último viernes 18 de febrero.

Según indicó Jorge Conde Reyes, decano del CAH, ellos están velando por el respeto constitucional y no pueden ser ajenos a presuntas vulneraciones constitucionales, las mismas que habrían encontrado tras la promulgación de la Ley en mención que no solo involucra a los cremas, sino también a Sport Boys.

Con ello, y tras algunas acciones de amparo presentadas contra la Ley 31279, en Universitario tendrán que agregar un punto más en la agenda de seguimientos a los procesos que podrían afectar la norma que es vigente desde el pasado 15 de julio de 2021. Sin embargo, hasta el cierre de la presente nota, se pudo conocer que la demanda del CAH no ha sido aceptada por el Tribunal Constitucional (TC), por lo que no tiene efecto alguno en el presente administrativo del club, por el momento.

¿Qué pasa si el TC decide aceptar esta demanda y ponerla en discusión?

Si bien esto encendería las alarmas en Universitario, con algunos antecedentes de decisiones tomadas por el TC en casos no iguales, pero sí algo similares, no habría motivo alguno para que esta demanda efectuada por parte del CAH no sea rechazada.

Pero ¿por qué no debería ser aceptada? Simple. Si bien el Tribunal Constitucional puede recibir todas las demandas presentadas previamente, solo toman en cuenta las que vean involucradas directamente al demandante. En este caso, al no haber una relación entre el Colegio de Abogados de Huaura y una Ley que vela por intereses de clubes de fútbol, la iniciativa quedaría sin efecto.

¿Cuándo se resolverá el tema?

Pueden ser días, meses o años los que tenga que esperar Universitario. Todo dependerá del TC. Como cualquier demanda, debe seguir un proceso, el mismo que no tiene un tiempo definido para llegar a su resolverse, pero sí algunas fechas en las que podrían darse luces sobre la decisión final.





