Uno de los mejores refuerzos extranjeros de esta temporada en la Liga 1 es, sin lugar a dudas Jonathan Dos Santos. El goleador de Universitario de Deportes llegó a inicios de año para aportar al equipo con la cuota de gol necesaria y también para brindar un empuje anímico. Dos de las razones por las que ahora el equipo crema pelea en la punta de la tabla de posiciones acumulada.

Desde que llegó a Universitario, el atacante uruguayo ha jugado 18 partidos con la camiseta crema, a lo largo de 1275 minutos en la cancha, tiempo en el que ha logrado anotar 12 tantos, dándole un promedio de un tanto cada 106.25 minutos. Además, claro, de ubicarse en los primeros puestos de la tabla de posiciones de goleadores de la temporada siendo uno de los futbolistas más cotizados del mercado.

Sin embargo, un dato no menor es que, cada vez que Jonathan Dos Santos marcó un gol con el cuadro merengue, el partido terminó con un resultado favorable para Universitario, ya sea con una victoria o un empate.

El futbolista ha marcado en 10 partidos, de los cuales, tres terminaron con el marcador igualado y siete terminaron con los cremas celebrando un triunfo. Lo bien que le hace Jonathan Dos Santos al equipo se pudo evidenciar en el partido ante Sporting Cristal que se jugó el viernes pasado, donde, después de varias fechas regresó a las canchas y el cuadro merengue pudo volver a sumar en la tabla de posiciones. En otras palabras, si el charrúa marca para el equipo de Ángel Comizzo, el conjunto estudiantil no pierde. Esa es su mejor cábala.





El agente de Jonathan Dos Santos se refirió a su futuro

En conversación con Depor, el representante de Jonathan Dos Santos, Rafael Monge, contó que existió un acercamiento por parte de un club de la Liga MX. “Hay un interés real de Querétaro por Jonathan Dos Santos, pero como lo hay también del Cruzeiro, Fluminense, un par de clubes de Argentina, Nacional, Peñarol pero no hay nada concreto hasta el momento. Nosotros no vamos a hacer nada hasta que termine su contrato con la ‘U’”, señaló el representante del goleador crema.

Los hinchas de Universitario de Deportes quieren que el ‘9′ se quede, el club crema sueña con tenerlo entre sus filas en la próxima temporada y el mismo Jonathan Dos Santos desea seguir vistiendo la camiseta de uno de los clubes más grandes del Perú; sin embargo, el tema es más complicado de lo que parece.

“Hablé con el Gerente de Universitario y yo hablé con la gente de Cerro Largo, pero ahí el problema no es Jonathan, sino una deuda que tiene la ‘U’ con el cuadro de origen. El jugador termina contrato en diciembre y yo creo que va a ser difícil que siga en la ‘U’ porque no hay buenas relaciones con Cerro Largo”, señaló al respecto. Como puede verse desde hace unas semanas, el tema parece no tener solución.





