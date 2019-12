Gregorio Pérez arribó, la mañana del jueves, a la capital. El experimentado entrenador uruguayo se hará cargo de la dirección técnica de Universitario y fue presentado en sociedad, en conferencia de prensa.

ASÍ ARRANCÓ LA CONFERENCIA DE PRENSA

Jean Ferrari realiza la presentación: “Me faltaría tiempo para explicar la trayectoria de nuestro entrenador. Cinco horas de charla han sido y la metodología que va a plasmar en su trabajo es lo que buscamos para recuperar la esencia de la 'U'. He crecido en Universitario de Deportes y sé el perfil que se busca”.

Gregorio Pérez: “Sinceramente es un orgullo muy grande que sentimos el cuerpo técnico que tiene la responsabilidad de conducir los destinos deportivos de esta rica institución. Es un halago muy grande”.

“Más allá de las palabras, sabemos muy bien dónde estamos parados, dónde estamos pisando. No hay nada fácil en el fútbol, se logra con esfuerzo, con profesionalismo, sacrificio. No duden que nosotros venimos a vivir para la U y no que la U viva para nosotros. Estamos sedientos de ponernos a trabajar”.

RUEDA DE PREGUNTAS

¿Cuándo inicia la pretemporada y los refuerzos? Charla con Alberto Rodríguez

“Cuando nos reunimos con Jean Ferrari, entre varios aspectos que manejamos fue el inicio de los trabajos. Nuestra inquietud era empezar el 18 de diciembre, pero nos encontramos no con un impedimento pero con el sentido común de que una vez que saliera el cuerpo técnico anterior había una incertidumbre y se les dio licencia a los futbolistas hasta Navidad. Todos han programado sus vacaciones fuera de Lima o el país. Entendemos el gasto que han realizado. Ya hemos determinado y hemos cambiado para comenzar el 26 de diciembre”.

“Ya empezamos a trabajar y vamos a profundizar sobre los refuerzos. Hay jugadores que culminan el contrato. Más allá del conocimiento del plantel, con muchos chicos jóvenes no tenemos ese conocimiento. La 'U' tiene muy buenos jugadores, juveniles de futuro y sabemos que hay la intensión de un muy buen trabajo en las fuerzas básicas. Sabemos que hay ciertas limitaciones y tenemos que adecuarnos a alguna contratación puntual, para potenciar este plantel. El club tiene una riqueza muy grande con jugadores de trayectoria y Selección. Antes del 26 la intensión es tener el plantel completo”.

“Yo no voy a descubrir nada con Alberto Rodríguez, tengo el mejor concepto personal y profesional. Él tuvo lesiones, fue a Junior y no tuvo suerte, en el club las lesiones le han jugado una mala pasada. Sé que finaliza su contrato, pero quisiera hablar con él personalmente. Si está dispuesto, lo vamos a preparar de la mejor manera y lo vamos a recuperar porque es un aporte importantísimo”.

¿Su conocimiento del fútbol peruano?

“Entiendo que cada país tiene su estilo. Perú tiene mucha riqueza táctica”.

Sobre Pablo Bengoechea

“Lo conozco hace muchísimos años igual con Oscar Aguirregaray, hemos compartido varios planteles. Hay un respeto mutuo. Me pone contento que esté trabajando. El dirige a Alianza Lima y yo a la 'U', con todo respeto. 90 minutos de fútbol no va a cambiar nuestra relación. Me pone contento que me reconozca de esa forma. Tenemos una relación muy profunda, familiarmente inclusive. Cada uno va a defender lo suyo y yo quiero que gane la 'U', ¿quedó claro?”.

Características que va imponer a la 'U'

“Hay gente que conoce mucho el fútbol uruguayo. Yo soy uruguayo”.

Su tiempo sin dirigir

"Hace un año y poco que no trabajo pero la llama sigue viva. Tuve ofrecimientos de trabajo pero no llenaron mis expectativas. Hoy esto me ha colmado las expectativas y me encuentro como cuando recién nos iniciamos pero lógico con 39 años más de experiencia y ojalá que estemos a la altura de la historia de este club”.

Posibles rivales en la Pre Libertadores

“Primero, queremos comenzar a trabajar con el plantel y ya vamos a tener el tiempo suficiente más allá que conocemos a varios equipos”.

¿Este será un proyecto a largo plazo?

“Nos gusta trabajar con juveniles, les damos la oportunidad. Nos gusta interiorizarnos sobre los valore que nacieron en el club para que se integren al plantel y demuestren sus virtudes, lógico que vamos a apostar. Nuestro contrato es por un año, pero lo que sentimos ojalá que sea por mucho”.

¿Con qué otro jugador conversará?

“Voy a hablar con más futbolistas”.

¿Va a incluir un peruano en su comando técnico?

“El club tiene un staff de profesionales que son institucionales y vamos a trabajar con ellos. Si el club confía en ellos, nosotros no vamos a dudar”.

¿Cuánto influyó el pasado de Adinolfi en el Perú?

“Ya habíamos hablado con anterioridad para trabajar juntos. Vaya que si era importante que justo se dio aquí donde trabajó y que conoce el fútbol, la ciudad. El profesor que va a venir también conoce el fútbol peruano”.

El trabajo y el hincha

“Como dije al principio, es un orgullo estar aquí. En este largo camino hemos recogido cosas y llegar a un equipo grande realmente no deja de conmovernos. De alguna forma más allá de perder y ganar, hemos dejado algo. Nunca ilusionamos a nadie porque sabemos lo que es el fútbol, pero nos hemos generado muchas expectativas. Lógico que hay que trabajar, somos conscientes de que el club no logra nada hace años, no es por criticar a nadie, pero es una realidad. Hace años que una institución histórica, como esta, no logra nada a nivel internacional. Ojalá que lleguemos de la mejor forma y que podamos aportar para que sus hinchas la gente que está esperando algo importante le podamos dar esa alegría. A los jugadores los vamos a respaldar, les vamos a dar las herramientas para encontrar ese primer paso y pasar a la segunda ronda”.

“No dudamos que el hincha crema nos va a acompañar y esto es un pedido que le hago al hincha, acompañen al equipo con fe, que se va a retomar el camino que nunca debió dejar”.

Los amistosos

“Tenemos que tener cuatro o cinco amistosos, esa es la idea”.

La estadística

“Es una realidad de un equipo al que le ha faltado gol. También sabemos de las limitaciones que hay, pero vamos a buscar lo mejor para potenciar esa zona”.

Objetivo a corto plazo, va a priorizar ganar como sea o mostrar un buen juego

“Hay que ver qué es ganar como sea. Todo está relacionado con jugar bien. Un equipo que sea ofensivo, que tenga equilibrio, que se defienda bien, pero dentro de todo vamos a tratar de estar acorde con la idiosincrasia del club relacionada al juego”.

Sobre su edad

“Es lógico y normal que, en un país futbolero, todos no piensen igual. Algunos pensarán que no soy la persona adecuada otros que sí, también es lógico que miren la edad. Yo me siento muy bien, soy un tipo feliz con lo que hago. Entre entrenador y jugador llevo más de 50 años. ¿Usted me ve muy mal? Está bien la pregunta [risas]. Hay gente que estará de acuerdo y gente que no. Ustedes se van a dar cuenta si los dirigentes estuvieron acertados o no”.

