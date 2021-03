Ángel Comizzo no la pasa bien en la Liga 1: no solo tiene problemas a nivel de resultados (empató con Melgar y luego cayó con Cantolao) sino también con la salud de su plantel. Universitario no podrá contar con tres jugadores del primer equipo, al confirmarse las lesiones que los aquejan, y otro por contagiarse de coronavirus antes de iniciar las últimas jornadas de trabajos de la escuadra merengue.

“Tras los exámenes y pruebas realizadas a nuestros jugadores Jorge Murrugarra, Iván Santillán y Alexander Succar por el departamento médico, el diagnóstico es que el mediocampista presenta un esguince de tobillo izquierdo. El lateral izquierdo una lesión meniscal en la rodilla izquierda. El delantero fue sometido a una cura quirúrgica tras presentar una tendinosis”, indicó el comunicado estudiantil.

¿Cuál es el proceso de recuperación con los tres? El mediocampista de Universitario tendrá que permanecer fuera de las canchas entre 10 a 14 días. El ‘León’, por su parte, no podrá tener acción por 21 días, mientras que ‘Ale’ será baja en el primer equipo por tres meses.

A pesar de lo desalentador de los diagnósticos dados por el departamento médico de Universitario, cabe destacar que los procesos de rehabilitación estarán sujetos a la evolución de cada futbolista de manera particular.

Como si fuera poco, en Universitario tendrán que lidiar con un nuevo contagio de COVID-19 dentro del plantel, el mismo que quedó confirmado por la institución a puertas de su compromiso por el torneo local (contra UTC), donde no ha podido sumar triunfo alguno.

“Por otro lado, el día de hoy se ha presentado un nuevo y preocupante caso de COVID-19 de un jugador del primer equipo, quien ya se encuentra en confinamiento en su hogar, siguiendo el tratamiento respectivo y siendo observado diariamente por nuestro departamento médico, en cumplimiento de los protocolos aprobados por el MINSA y la FPF”, finalizó el comunicado estudiantil.

