Universitario de Deportes celebra, este viernes, un nuevo aniversario de fundación. A lo largo de sus casi 96 años, recibió a muchos futbolistas, siendo Carlos Galván uno de los que más resaltó debido a su característica de juego, la misma que se acopló a la perfección con lo que el fanático estudiantil pide a los suyos.

El ‘Negro’ estableció un vínculo muy fuerte con la institución crema y dio detalles de los recuerdos que se le vienen a la mente cuando se pone a pensar en su pasado merengue.

“Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en Universitario de Deportes es la hinchada en la final contra Alianza Lima. La conexión comenzó con el hincha, luego que con el club. A medida que fueron conociendo mi característica como jugador, se vieron reflejados en lo que sienten por la camiseta. Hubo una conexión mutua”, sostuvo Carlos Galván en diálogo con Depor.

Por otro lado, el ahora entrenador reconoció que el cariño por el hincha de la ‘U’ sigue creciendo y cada vez que se cruza con uno, le recuerda alguna de las jugadas que lo marcaron tras su llegada al país.

“Me entregué al máximo y hasta el día de hoy me lo reconocen. Vivo en Perú hace 13 años y me volví un hincha más del club. No busqué ganarme el cariño del hincha. Ellos se identificaron con mis características y cuando consigues logros, te recuerdan. Mi primer gol, el cabezazo con Leandro Fleitas y levantar la copa en 2009 son situaciones que el fanático me recuerda constantemente cuando me ven en la calle y eso me llena de alegría”, agregó el ‘Negro’.

Su anécdota con Ricardo Gareca en las charlas técnicas de Universitario de Deportes

El paso de Carlos Galván por Universitario de Deportes no sólo le dejó logros deportivos, sino también anécdotas que le dibujan una sonrisa en el rostro cada vez que las trae de vuelta a su mente. El exjugador recordó una en particular que vivió con Ricardo Gareca, cuando el ‘Tigre’ era el director técnico de la escuadra merengue.

“La anécdota que más recuerdo, es cuando Ricardo Gareca estaba en el equipo. No teníamos whatsapp y no había edición de video en esa época. En lo que destacaba lo bueno y lo malo que hacíamos en un partido, teníamos que ‘fumarnos’ las dos horas y pico del juego en las charlas técnicas. El ‘profe', con el papelito en la mano, ponía pausa cada que veía una acción que destacar”, indicó el excapitán de la ‘U'.

Esto ocasionaba que más de uno, en el plantel de Universitario de Deportes, entre en conflicto con la tecnología, la misma que fue cambiando con el paso de los años.

“Un día se le trabó el video y el profesor no había llevado sus lentes. Entonces, apagaba de causalidad la TV o el DVD. Hubo un momento en el que ni el asistente aguantaba más a Ricardo (risas). No llegué a ver a nadie, pero no me cabe la menor duda de que alguien cabeceaba en esas charlas” agregó.

Gareca dirigió Universitario entre 2007 y 2008 (Foto: GEC)

Carlos Galván es otra muestra de que Universitario de Deportes no sólo puede enamorar a peruanos, sino también a extranjeros. Incluso, espera que pronto se cumpla el deseo de todo hincha, atreviéndose a soñar con llegar a lo más alto del balompié continental. “Yo espero ver al equipo jugando la final de la Copa Libertadores y ganándola”, finalizó.

