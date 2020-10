Diego Chávez ha empezado a ser tomado en cuenta en el primer equipo de Universitario de Deportes, luego de varios meses de fuerte entrenamiento físico para poder estar en óptimas condiciones y aguantar los minutos que sean necesarios en la cancha.

En una entrevista con la prensa de Universitario, Diego Chávez se mostró agradecido por la oportunidad que le está dando Ángel Comizzo para salir a las canchas como titular y volver a agarrar el ritmo que había perdido en tanto tiempo sin actividad.

“Quiero agradecerle al ‘profe’ Comizzo porque ha sido fundamental en mi carrera, tanto en el 2013 como ahora que me está dando la oportunidad, me dio el visto bueno para que me renueven y la confianza que me está dando en estos últimos partidos”, sostuvo el futbolista.

Bajas en Universitario para la Fecha 16 y 17

Universitario de Deportes tendrá algunas bajas importantes para las siguientes dos fechas del campeonato. José Carvallo fue llamado a la Selección Peruana para los primeros dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Mientras que Aldo Corzo, que estuvo en la lista de Ricardo Gareca, tuvo que ser desconvocado por lesión.

El bien el elenco de Ángel Comizzo no ha tenido inconveniente el último partido, tras golear a Municipal, con UTC y Binacional será complicado, pues estos equipos no dejarán escapar la oportunidad de aprovechar que no cuentan con el experimentado guardameta para buscar quedarse con los tres puntos.

En la siguiente jornada, el cuadro crema enfrentará a UTC de Cajamarca, equipo que ocupa la tercera casilla en la tabla de posiciones. Son nueve las unidades que separan a ambas escuadras, con lo cual una victoria del conjunto merengue y una serie de resultados, les permitirán tocar la gloria.

