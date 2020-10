Sporting Cristal tuvo uno de los partidos más complicados del torneo, tras enfrentar a Carlos A. Mannucci en la última jornada. Pese a los goles de Jhon Marchán, Christopher Olivares y Emanuel Herrera, no se logró la victoria y tuvieron que conformarse con el empate. ¿Qué dijo Roberto Mosquera al respecto?

“En primer lugar, felicito a Mannucci por el partido que hizo: jugó, corrió, presionó, hizo buenos cambios. En segundo lugar, me siento muy contento de pertenecer a este tipo de espectáculos, en el cual dos equipos se dedican a jugar y no a pegar ni ensuciar el partido o hacerse los lesionados", sostuvo el estratega nacional a GOLPERU, comparando este encuentro con el que tuvieron ante Ayacucho FC.

Si bien se mostró entusiasmado por el partidazo que se jugaron en el estadio Iván Elías Moreno, no pudo contener la decepción de perder dos puntos. "Como partido me encantó. Siempre digo que estos son los partidos que hacen regresar a la gente al estadio. Después está el dolor que significa el empate en el último minuto . Pero cuando viene de una virtud del rival es aceptable”, manifestó.

Mosquera también se refirió a las bajas que tuvo para este encuentro, ya que por convocatoria a la Selección Peruana o por lesiones, no contó con algunos jugadores. "De repente ninguno de los dos merecíamos ganar por lo que hicimos. Como expresión de fútbol a mí me gusto. No es fácil sostener un juego sin 4 titulares. Lo sentimos al comienzo, pero luego pudimos desarrollar el plan que tenemos trazado”, señaló.

Sporting Cristal estuvo decidido a acercarse más al puntero de la tabla, Universitario de Deportes, pero chocó con un elenco trujillano que dio frente desde los primeros minutos y trató de sacar ventaja ante la ausencia de algunos titulares. Lamentablemente, con el empate, los rimenses se alejaron 9 puntos de los cremas.

El próximo rival que enfrentarán será Atlético Grau el sábado 3 de octubre a las 6:00 p.m. en el estadio olímpico de San Marcos. Luego chocarán frente a Deportivo Municipal el jueves 8/10 a las 3:00 p.m. en el Miguel Grau del Callao.

