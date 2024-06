Aunque no ha sumado ningún minuto esta temporada con Universitario de Deportes, Diego Romero continúa dando qué hablar en el fútbol argentino. Sus 22 años, 1.88 metros de estatura y gran proyección han captado la atención de más de un equipo de la Liga Profesional Argentina. Y el más reciente interesado en hacerse con sus servicios es Tigre, equipo que ya le hizo llegar una oferta formal al elenco crema. No obstante, la respuesta no fue la esperada.

De acuerdo a la información del periodista Luciano García, el ‘Matador’ buscó la cesión de ‘Chiquito’, pero la oferta no convenció a la ‘U’, que terminó desechándola. “Tigre hizo una oferta por Diego Romero Alonso, arquero de 22 años de Universitario y la Selección de Perú. El club peruano consideró insuficiente la propuesta: era un préstamo sin cargo y con opción de compra”, dijo en sus redes.

No es la primera vez que la’ U’ desecha una oferta para el segundo arquero de su plantel. Hace un par de semanas, Independiente Rivadavia también le hizo llegar una oferta formal para tener en calidad de cedido, pero los cremas no accedieron a ello. Esto pese a que Romero ha estado opacado por el buen nivel del uruguayo Sebastián Britos. Pese a su inactividad, forma parte de la Selección Peruana.

Jorge Fossati lo llamó como su tercer arquero para la Copa América y formará parte de la delegación nacional, pese a la poca actividad que tuvo en el primer semestre. Sin jugar en la ‘U’, su única exposición en el año para Romero fue el Preolímpico Sub-23, donde fue una de las principales atracciones de la ‘Blanquirroja’ que dirigía ‘Chemo’ del Solar.

Más allá de que un portero necesita continuidad para sumar ritmo de competencia y confianza, Universitario no contemplaría prestar a Romero, sino seguir apostando por él como segundo arquero y que esté cerca a Britos, uruguayo con mucha personalidad. Sobre su futuro, Jean Ferrari dio pistas hace un par de semanas de si ‘Chiquito’ podría irse o no de Ate.

“No consideramos que es momento de préstamo. Queremos evaluar, en caso se presente una oportunidad de afuera. Pero creemos que debe seguir en el proceso de un crecimiento [..] Yo creo que un arquero va ganando experiencia jugando. Es haciendo aciertos y errores. Pero, nosotros minimizar el margen de error porque lo conocemos y, teniendo hoy a Sebastián Britos, creo que le puede sacar mucho provecho. Así es como los grandes también se han formado. Cuando ya les ha tocado, no hay forma de sacarlo”, dijo Jean Ferrari.

¿Cuándo comienza el Torneo Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR