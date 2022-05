Universitario de Deportes sumó una dura derrota frente a Melgar, partido que lo alejó de la posibilidad de pelear por el Torneo Apertura. Pese a ello, hubo una actuación que destacó y se llevó muchos elegios: la de Diego Romero. El guardameta tuvo grandes atajadas, algo que el propio jugador admite que es gracias al trabajo duro.

“Los buenos comentarios de mi trabajo luego del partido contra Melgar me dejan tranquilo. Creo que estoy trabajando bien y el apoyo de mi familia también es fundamental”, manifestó el golero ‘crema’ a RPP. Agregó que arrancó el año con la convicción de que podría tener chances este año: “Venía mentalizado en que cuando me tocara, tenía que hacerlo de la mejor manera”.

Si bien la titularidad la sigue manteniendo José Carvallo, quien no estuvo ante el ‘Dominó' por ser convocado a la ‘bicolor’, Romero confía en ser elegido próximamente. “Me gustaría seguir teniendo minutos en la ‘U’. Es un club para poder mostrar y lo tomo con tranquilidad. Quiero seguir trabajando para que cuando me toque lo pueda hacer de la mejor manera”, dijo.

Respecto al resultado en Arequipa, comentó que “teníamos un sabor amargo por el resultado, pero se sintió el apoyo de todos en el vestuario porque estamos unidos”. Eso sí, confesó que sí estuvo bien cobrado el penal. “Cuando vi que Kevin Quevedo controló la pelota, yo decido ir hacia la jugada. Él fue muy inteligente y trató de puntear la pelota, por eso me lo llevé y sí fue penal”, reconoció.

Finalmente, admitió que espera seguir teniendo mayor notoriedad para así llegar a ser considerado por el comando técnico de Ricardo Gareca. “Me gustaría llegar a la Selección Peruana y también jugar fuera del país. Son las metas que tiene el futbolista peruano y yo voy a seguir trabajando para que se pueda dar”, sostuvo.

Universitario de Deportes tendrá tres semanas, tiempo en el que podrán tomarse un descanso y luego seguir trabajando con miras a su siguiente partido. Si bien para la jornada 17 no jugarán, para la siguiente fecha sí y será contra Sport Huancayo en la altura. Tras ello, cerrarán el Apertura contra UTC en el Monumental de Ate.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

VIDEO RELACIONADO