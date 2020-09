Dicen que después de Ángel David Comizzo, no hay cerebro que conozca más el plantel de Universitario de Deportes que el de Donald Millán: luego del tanto que anotó en el triunfo sobre Cienciano, el colombiano habló sobre el presente de los merengues y, por supuesto, del olfato goleador de Jonathan Dos Santos.

Y es que el delantero charrúa se mandó con un doblete frente al cuadro imperial, por la fecha 9 de la Liga 1. “Es un goleador neto, que trabaja para el equipo y que no perdona cuando tiene la mínima opción de anotar. Es un gran profesional que trabaja bien y nos ayuda mucho”, mencionó el ’10′ al programa ’Era hoy’ en Denganche.

Millán también destacó la predisposición del cuadro merengue (hasta el momento marchan punteros con 19 unidades): “El cuerpo técnico nos hizo saber que todos somos titulares. Es una ventaja que tenemos, somos un grupo humilde y estamos atentos a cualquier crítica o corrección que nos haga un compañero o el comando técnico”.

No es un detalle menor que el mediocampista cafetero repita el trabajo de Ángel Comizzo y su grupo de trabajo. Para él fue una ventaja que los conozca. “El 90% del equipo conoce al comando técnico y los mensajes tácticos llegan bien y claros”. Pero ese no es el único detalle por el que están en lo más alto del campeonato. Se trabajó a full durante la cuarentena...

“La para a algunos les sirvió, a otros no mucho, pero nosotros hicimos un buen trabajo en el regreso de los entrenamientos. En el tema físico podemos sacarles una ventaja a los rivales porque hemos trabajado fuerte y muy bien”. Ahora la alegría con Donald es mayor porque se le volvió a abrir el arco (ya había anotado frente a Melgar y Carlos Stein).

“Estaba esperando el gol. Por ejemplo, ante Cantolao no entró y me puso mal, pero ahora pude anotar y esperemos seguir así para que el equipo siga subiendo”.

Con relación a las comparaciones con Mayer Candelo, Donald Millán añadió que “el hincha de Universitario tiene a Mayer en su cabeza y quisiera que yo igualara lo que él hizo acá. Me comparan porque tenemos alguna similitud por alguna forma de jugar. Para mí no es presión, me halaga eso. Compartí vestuario con él en mis inicios, pero yo quiero dejar mi propio legado, hacer cosas importantes. Jugamos juntos en el Deportivo Cali”.

Ojo, el 2021 no ocupará plaza de extranjero: “Estoy seguro de que este año mi nacionalización va a estar cerrada y el próximo año jugaré como peruano”.

