El hincha de Universitario de Deportes se despierta todos los días con la intención de ver un avance en las conversaciones entre su club y Edison Flores. Sin embargo, el fanático es consciente de que la operación no será nada fácil porque aún existe vínculo entre el ‘Orejas’ y Atlas de México, aunque esto no ha sido motivo suficiente para que el volante nacional descarte regresar al club de sus amores. Incluso, no dudó en señalar que sería complicado ganarse un lugar en el 11 de Jorge Fossati y tampoco en calificar a Alex Valera como el “Haaland peruano”, dando luces de la buena relación que existe con este último, quien podría ser su compañero en tienda estudiantil.

“Las posibilidades siempre están. Si se unen tres partes (los dos clubes y el jugador), se puede dar. Si me ponen en la mesa la opción de volver, obviamente, la escucharía. Tengo tres años más de contrato con Atlas. En mi mente está volver a entrenar con el equipo. Me seduce (jugar con la ‘U’ en su centenario)”, sostuvo el jugador nacional en el programa ‘Cojo y Manco’.

Edison Flores sabe que el factor económico no es el único tema a analizar para pegar la vuelta a Universitario de Deportes, ya que considera que la continuidad es una de sus prioridades, por lo que esto también jugaría un papel importante en la decisión final del ‘Orejas’.

“Estoy viendo el tema futbolístico. Necesito jugar porque, en este torneo (Liga MX), no he tenido mucha continuidad y un jugador la necesita para que se dé la oportunidad de ser llamado a la Selección Peruana”, acotó el mediocampista del cuadro rojinegro.

Cabe destacar que Edison Flores posee una gran amistad con varios jugadores de Universitario de Deportes, siendo Piero Quispe uno de los recientes deportistas que se han sumado a esa lista. El extremo de la bicolor confesó que el actual mediocampista de la ‘U’ posee una peculiar manera de llamarlo.

“Piero Quispe me dice papá. Es un crack, sus controles de balón, es un futbolista diferente. Eso no lo hace cualquiera. Hacerlo dentro del área y meter un regate, es de un jugador diferente”, finalizó el jugador que supo ser clave en la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 (con su gol a Ecuador, en Quito) y al repechaje internacional con miras a Qatar 2022 (con su anotación a Colombia, en Barranquilla).





