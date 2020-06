Edison Flores es un fiel hincha de Universitario de Deportes, hizo muy buenas campañas cuando fue parte del primer equipo crema, y ahora que se encuentra lejos, siempre se mantiene pendiente y preocupado por algunas situaciones particulares del club.

“No hablé con Raúl Ruidíaz, Andi Polo o más gente de la ‘U', pero nosotros sabíamos como hinchas que somos que esta noticia no le favorecía al equipo, ya que se estaba haciendo una muy buena temporada y como dije era injusto esta parte de no saber manejar la situación y resolver el contrato, pero eso lo maneja la gente que en estos momentos está en el club”, sostuvo el ‘Oreja’ en una entrevista con UCI Noticias.

Por otro lado, el jugador del DC United, también recordó su participación en el Mundial Rusia 2018, con la camiseta de la Selección Peruana. “Ha pasado muy rápido. Sentimos como si hubiera pasado hace poco tiempo, pero ya pasaron dos años. Fue una linda experiencia y emocionante que nos ha servido de mucho para volver a un mundial después de tanto tiempo que para el país fue impresionante ese momento”, señaló al respecto.

Juan Pajuelo en Universitario: “No sé si será mucho o poco el tiempo que estaremos”

Tras la salida de Gregorio Pérez, Juan Pajuelo es quien tomará las riendas del club de cara al reinicio del Torneo Apertura, como DT interino. Sin embargo, el estratega revleó que la situación es incierta debido a que aún no se cconoce hasta cuándo estará a cargo del primer equipo.

“Tomo esto tranquilo, como siempre es un reto personal, agradezco a Dios por la oportunidad que tengo una vez más de estar a cargo del equipo de manera interina, somos del club y estamos siempre para servirle”, explicó Pajuelo en una entrevista con Radio Ovación.

“Hemos estado en otra área este año pero ante las circunstancias se nos da la posibilidad de estar otra vez como el año pasado de manera interina. A mí siempre me gusta vivir el momento y el momento nos dice que estamos de manera interina y planificamos todo con esa visión, sabiendo que los actores principales son los jugadores. Intentaremos que se sientan cómodos, tranquilos, no sé si será mucho o poco el tiempo que estaremos ahí pero la idea es ponernos de acuerdo bien para no sobrecargar a los chicos en el tema físico, ya hemos visto en otras ligas que han habido muchas lesiones”, continuó.

