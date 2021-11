El 6 de diciembre es la fecha elegida para que Universitario inicie la pretemporada con miras a los torneos que disputará en 2022. El inicio del campeonato local podría distorsionar el calendario que Jean Ferrari había elaborado, junto al comando técnico, para disputar amistosos en Estados Unidos, cosa que se mantendría, aunque todo hace indicar que la fecha de los mismos tendrán que moverse ligeramente.

“Estamos en eso (buscar rivales), porque en otros países aún no terminan los torneos. No sabemos cuándo empiezan pretemporada, en qué momento jugarán partidos amistosos, si están dispuestos o no a venir. Estamos en etapa de evaluación y estamos bien con los tiempos. Posiblemente, esos partidos en Estados Unidos vayan a pasar para el 29 de enero″, sostuvo el administrador crema en diálogo con Depor.

Si bien no hay un oponente confirmado para los amistosos de Universitario, Jean Ferrari dio a conocer detalles sobre las nacionalidades de los equipos con los que los cremas medirían fuerzas, luego de que la idea del clásico, frente a Alianza Lima, fuera perdiendo peso, aunque no quede del todo descartada.

“Inicialmente, era un tema de clásico. Estamos a la espera de estos cambios que se dieron por el cronograma que envió la FPF. Estamos a la espera si vamos a ir a jugar un clásico allá, o veremos si es que se juega contra un equipo mexicano, MLS o equipos colombianos. Hay varias propuestas. Lo cierto es que estamos en etapa de evaluación”, agregó.

El plus que tendrá la Noche Crema

Por otro lado, Jean Ferrari se mostró más que ilusionado con el partido de presentación que Universitario tendrá en enero próximo, fecha en la que la administración provisional del conjunto estudiantil planea contar con el retorno de la fanaticada del cuadro merengue al estadio Monumental.

“La fecha de la Noche Crema, que es el sábado 8 de enero, es inamovible. Referirnos a este evento es hablar del regreso del hincha al estadio. Es crucial porque nos estamos reencontrando con nuestra gente e hinchada y eso hay que resaltarlo. Queremos hacer un gran espectáculo”, finalizó el directivo merengue.

