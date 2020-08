En las últimas horas el nombre de Jonathan dos Santos volvió a generar preocupación en la ’12′ de Universitario de Deportes: desde Argentina al parecer dos clubes habían consultado por sus servicios. Francisco Gonzales, gerente deportivo del club, aclaró el futuro del uruguayo, detalló los trabajos que se vienen realizando con las sedes del club y hasta confesó que el sponsor Caja Huancayo podría firmar su renovación.

Dos clubes de Argentina (Independiente y Defensa y Justicia fueron los nombres que aparecieron en redes) supuestamente mostraron interés por Jonathan dos Santos: ¿alguien se acercó al club y existe alguna cláusula en el préstamo que podría alejar al delantero uruguayo de la institución?

No tengo ningún dato referido a lo que me comentan. Jonathan tiene contrato con el club hasta fin de este año. Es un jugador bastante importante dentro de la estructura actual del plantel, el comando técnico lo tiene muy en cuenta y en su contrato no hay ninguna cláusula en la cual él pueda emigrar unilateralmente. Y, al contrario, si hubiera la oportunidad de ampliar su préstamo no se pensaría dos veces. Las condiciones técnicas que muestra Jonathan son de beneficio para el club y para el equipo y eso habrá que tomarlo en cuenta.

Entonces no llegó alguna consulta formal por el delantero. Ahora, más allá de la realidad financiera de la institución, ¿se ha evaluado comprar su pase?

Ninguna comunicación formal, no ha llegado nada concreto. Y sobre la posibilidad de adquirir el pase, creo que las condiciones actuales del club, desde el punto de vista económico, tornarían muy difícil concretar una operación de esa índole. Dentro del presupuesto creo que, salvo situaciones muy excepcionales, para Universitario sería imposible comprar cualquier jugador extranjero. No hay caja para eso.

Si bien ustedes vienen trabajando desde marzo, la nueva administración recién tomó el cargo hace unos días (Sonia Alva fue designada el 10 de agosto en Junta de Acreedores): ¿qué balance realizó y ha existido algunas modificaciones dentro de las funciones que ejercen en el club?

Como mencionan hubo cambio de administración el día lunes 10; el martes 11 estaba programa otra Junta de Acreedores pero con la agenda del Plan de Reestructuración. De manera que con la señora Alva tomamos contacto en lo deportivo desde el día miércoles que se acercó a los entrenamientos del plantel, a conversar con todo el grupo. Lo que viene haciendo la señora hasta el momento es recibiendo información de todas las áreas del club, reuniéndose con cada gerencia y seguro a futuro sacará sus conclusiones de acuerdo a la forma de trabajo que le imprimirá ella en esta gestión que ha iniciado.

Ya tienen nuevamente el control de las sedes de Campo Mar y el Monumental. ¿Ya se hicieron evaluaciones de cómo está el estadio?

La transferencia de Campo Mar tuvo lugar hasta el día lunes y con el Monumental se está iniciando el día de hoy (ayer). Al mediodía, personal de la nueva administración estuvo recibiendo información documentaria y bienes en el estadio Monumental. Esto tomará algunos días hasta pasar al Lolo Fernández. Por algunas fotos que se vieron últimamente el gramado del estadio Monumental está en proceso de crecimiento. Ya está adquiriendo un color normal pero no hemos tenido oportunidad de acercarnos personalmente. Esperemos que se encuentre en mejores condiciones pasando este invierno y que pueda ser tomado en cuenta para el campeonato 2020 de la Liga 1.

Justo el club mostró unas fotos de Ángel David Comizzo en las instalaciones de Campo Mar: ¿qué impresión tuvo?

En lo personal he tenido oportunidad de acercarme a Campo Mar el viernes y sábado. Realmente lamentable la situación que se encuentra la sede, los campos de fútbol, el edificio, el gimnasio con las herramientas y máquinas. El consultorio médico igual, complicada la realidad que uno encuentra. Te podría decir lo mismo de los camarines, también de la parte de cocina y el comedor. Es como que hubiera estado absolutamente cerrada hasta medio año y, encima, al estar en la orilla del mar, la brisa complica el estado de los materiales y equipos. Hay que comenzar de cero.

Ahora, el tema de los campos de fútbol es una realidad, están crecidos y otros secos. Y como el equipo rota varios campos en la semana, al menos esa es la forma como hemos venido trabajando, optamos por invitar al profesor para que in situ vea las instalaciones y él mismo defina en qué campos se deberían comenzar a trabajar para que el equipo vuelva pronto a Campo Mar. Ya el día de ayer (martes) se comenzó el trabajo, hay que pasarle varios cortes, hay que eliminar la mala hierba.

De momento vamos a tener que enfocarnos en tres campos donde el primer equipo trabajará en setiembre y octubre. Después nos llevarán dos o tres meses rehabilitar el integro de Campo Mar (son cuatro canchas en Campo Mar y 10 campos en Vidu).

¿Hasta cuándo tienen contrato con el club San Agustín?

El contrato real es hasta fines de agosto. Se esperaba que se solucione la problemática de Universitario, no esperábamos encontrar (las sedes) en el estado en el que están. Ahora, con relación al club San Agustín diríamos que no habrá problemas para extender el contrato, ya hicimos el contacto respectivo. Hay la total predisposición del club San Agustín y por dos motivos: compartir adecuadamente las instalaciones, cumplir los protocolos y ellos se dan cuenta de eso. Y quizá hacer algún tipo de mantenimiento. Luego se puede ofrecer a otros clubes.

Una vez que los campos estén listos en la sede de Campo Mar, ¿cuál es el procedimiento para tener el ‘ok’ de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)?, ¿qué requisitos hay que cumplir?

Nosotros en dos oportunidades ya adaptamos los protocolos actuales que se tienen que implementar. Me refiero a lo que hicimos en el club Árabe Palestino, a lo que hicimos en el club San Agustín, y ahora en Campo Mar es dejar la sede en las mejores condiciones, en las señalizaciones, en el estado del tópico, en el gimnasio, que el uso es limitado, sin embargo, para recuperar a algunos jugadores es importante contar con las herramientas de gimnasio.

Dejar todo eso en orden, la parte del comedor. Tendremos que presentar la habitación, que serán de uso individual. Nosotros tendríamos que preocuparnos que sea en orden. Luego la Federación hará su evaluación, enviará su informe al IPD y en paralelo al Ministerio de Salud, quienes se sumarán a la autorización respectiva.

¿Cómo van las conversaciones con Caja Huancayo, que es uno de los principales sponsors?, ¿se renovó contrato?

Haciendo la salvedad que este punto le toca a otras personas o a otras gerencias de la administración, lo que podría comentarles hasta cierto punto es que se complicaron las cosas, hubo mucho ruido por parte de los conflictos, de la administración del señor Moreno y la anterior, que nunca entregó el cargo durante cinco meses, y todo eso llegó posiblemente a algún tipo de indecisiones de algunos sponsors, entre ellos Caja Huancayo.

Entiendo que hay nuevamente un acercamiento y ojalá concluya el acuerdo que estuvo prácticamente definido, porque Caja Huancayo quiere vincularse al club no solamente por el 2020, sino por una temporada más. Y en ese sentido también Universitario es una importantísima herramienta de exposición de cualquier marca y sponsor. Y dado de que el campeonato se reanudó, esperemos que no se den inconvenientes, esperamos que se den las mejores condiciones para llegar a un buen acuerdo. Hay predisposición del club.

La consulta también era porque existía una duda generada por el pago no solo del plantel general, sino también de las chicas del fútbol femenino: ¿se toma a Caja Huancayo para tener un alivio económico y así solventar estos inconvenientes, en parte, a causa de la pandemia?

Creo que la coyuntura actual indudablemente afectó muchísimo a cualquier empresa del país. Tomará tiempo recuperarse eso y en el fútbol Universitario no está libre de toda esta problemática. Hemos tenido que entender la situación. En Universitario se tiene una estructura que le da trabajo a muchas personas, no estamos hablando de 30, 40 personas, sino estamos hablando de mas de 300 personas. Hay que brindarle actividad al plantel profesional, al plantel de la reserva, a las seis categorías de los torneos Federación, a los equipos base necesarios en Universitario, donde captamos jugadores en las escuelas de fútbol.

Todo eso más el fútbol femenino y futsal realmente engloba esa necesidad de contar con más de 300 personas en la estructura del club. En marzo no hubo una visión de qué tanto iba a durar las crisis, entonces en marzo tratamos de mantener toda la estructura del club. En abril por diversos motivos se vio que iba a durar mayor tiempo la crisis y sin taquillas, sin ingresos, hubo recortes temporales. Dentro de esos recortes temporales de personal de mantenimiento, personal técnico, personal administrativo también hubo de planteles, como el de fútbol femenino, futsal y de vóley. ¿A raíz de qué? Estas tres disciplinas, aclarémoslo mejor, no son profesionales. La mayoría de clubes en el Perú participan pero con un sentido amateur. No hay vinculo o estructura profesional en estas disciplinas.

Evidentemente no nos podemos hacer cargo de un 100% de lo que eran acuerdos económicos con ellos pero sí se llegó a hablar. Se determinó a asumir un 50% y fue tomado de la mejor manera por las chicas. Hemos hecho eso con el fútbol femenino que ya se reactivó; y de reserva se ha optado por volver a tener el vinculo económico, porque el deportivo nunca se perdió. Con el personal siempre se mantuvo activos a los planteles, con entrenamiento remotos.

Lamentablemente en toda esta planificación y avances que se iniciaron, nos encontramos con la cruda realidad que la exadministración (Solución y Desarrollo) nunca hizo entrega ni de las sede ni del acervo documentario ni de la famosa herramienta como la clave sol. Con eso controlas el tema laboral, tributario y también el tema de emisión de facturas. Esto no ha sido contra la administración del señor Carlos Moreno, sino un atentado contra el club, porque ya vemos las complicaciones que se generaron. Al no haber ingresos, hay retrasos en los pagos.

Una vez que se ponga a punto la sede de Campo Mar, ¿el profesor Comizzo realizará concentraciones rígidas?

Dentro de la forma de trabajo esa posibilidad está, pero pasaría por dos temas: rehabilitar las dos sedes, para quedarse a dormir en Campo Mar, tiene que estar en optimas condiciones. Tendríamos que ver que estén operativos los equipos de calefacción y tiene que estar en buen estado la cocina, el comedor y contar el personal que se haría cargo de todo eso. Y eso es un desembolso económico importante. Ojalá que se pueda estabilizar la parte económica del club.

Texto: José Marín/Renzo Bravo de Rueda