La pandemia nos enseñó que hay amores tan grandes que traspasan cualquier barrera de tiempo o espacio. En el fútbol, por ejemplo, va de la mano de la pasión. Y el que los hinchas sienten por sus clubes es una gran muestra de ello. Pues, aún cuando el fútbol estuvo paralizado y las puertas de los estadios cerradas, los fanáticos estuvieron al tanto de sus equipos y fueron parte de cada estrategia que las instituciones lanzaban para compartir y seguir generando conexión entre ambas partes. Hoy, nuevamente, los torneos reciben a los apasionados del fútbol, pero los clubes están un paso adelante. Entendieron la importancia de generar un vínculo con su hinchada. Y en el Perú cada vez más instituciones están en la vanguardia.

El último viernes, Universitario de Deportes anunció el lanzamiento de UTV, un canal de televisión de paga que podrá ser visto a través de la compañía Movistar, por el 17 y 717. “Para contratar UTV próximamente, más rápido de los que ustedes creen estará disponible para contratar. Van a ingresar a la app de Mi Movistar, donde podrán contratar de manera digital el servicio del canal”, explicó Luis Garván, representante de Movistar.

“Es un canal que se convertirá en la fuente oficial y donde se podrá vivir lo que es el ADN del hincha de Universitario. Tendremos una oferta que contará con coberturas, historias, reseñas de grandes ídolos, actualidad, debate desde la perspectiva del hincha”, agregó.

¿Qué le traerá al club? Según anunció Jean Ferrari, administrador de la institución crema, tendrá un beneficio económico importante, en tanto sean más los hinchas que contraten el servicio. “Por cada suscriptor habrá un porcentaje que irá directamente a las cuentas del club, mientras más suscripciones, habrá ciertos incentivos, más ingresos dentro de la cantidad que tengamos mes a mes. Favorecerá al 100 por ciento al club”, sostuvo.

A respecto, Julio Nakasato, Regional Brand Manager Asics Perú/Ecuador/Bolivia, aseguró que dadas las características que tiene el hincha de Universitario, “que es un ser muy pasional que acompaña en las buenas y las malas”, el canal de televisión crema “debería contar con suscripciones masivas de todo aquel que quiere ver a la U peleando el torneo y con menos problemas institucionales con este nuevo ingreso económico tan necesario para el club”.

Cabe resaltar que si bien el canal aún no tiene una fecha exacta de aparición en las pantallas de Movistar, desde ya las consecuencias comenzaron a notarse. Los especialistas en marketing deportivo, Julio Nakasato y Eduardo Flores nos explican las consecuencias y el impacto que podría tener en el fútbol peruano.

¿Qué consecuencias traerá en el Perú?

“Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes y queridos en el país junto a Alianza Lima. Este canal se puede convertir en una fuente de ingreso importante para la institución por la cantidad de hinchas que tiene. Yo lo tomo como algo muy positivo”, nos comenta Eduardo Flores, especialista de Marketing Deportivo en Toque Fino.

Para Flores, el gerente de su agencia, si bien lanzar este formato a través de una cadena tan grande como Movistar es arriesgado, para clubes como la ‘U’ podría traer consecuencias positivas, considerando el arraigo popular que tiene en nuestro país. “Estas propuestas ya existen en otros países de Sudamérica como Flamengo, River Plate. Eso sí, lo que ha hecho la institución crema es distinto. Una cosa es salir en un canal por cable y otra en un aplicativo, pero creo que el club está a la altura a nivel de comunicaciones y oportunidades que puede mostrar a los hinchas”, aseguró.

Eso sí, dejó en claro que esta iniciativa no podría funcionar en otros equipos más pequeños. “En el Perú los dos clubes más importantes son Universitario de Deportes y Alianza Lima, que mueven millones de hinchas. No estoy queriendo decir que mañana más tarde un club de provincia no va a poder tener su canal, pero podría hacerlo a través de las plataformas digitales, que generan un menor costo de producción, no mediante Movistar o Directv. Creería que a nivel de negocio, en cable, que te genere mil horas de contenido anual, solo lo pueden hacer los dos más grandes”, explicó.

Al respecto, Julio Nakasato afirmó que “encuentro bastante interesante la iniciativa de Universitario. Tener un canal propio es súper ambicioso y hay que estar muy preparado para tener todo el contenido necesario para generar interés 24/7, sobre todo porque es un canal dedicado exclusivamente a su hinchada y simpatizantes. Es un target completamente identificado y precisan generar contenido novedoso, atractivo, que el hincha crema no encuentre en otras plataformas digitales”.

Además, añadió que podría servir como un atractivo para las marcas. “Como una alternativa de facturación más, lo considero sumamente llamativo, ya que las empresas privadas pueden llegar específicamente a un target identificado con la U”.

Cabe resaltar que UTV no transmitirá los partidos del primer equipo. GOLPERÚ seguirá a cargo de ello, al menos hasta que finalice su contrato hasta el 2023. “No va a ocurrir que los duelos se transmitan por este canal. Es un dinero muy grande que ganan los clubes por vender sus derechos. Los clubes, los 19, viven gracias a los derechos de televisión. Que pierdan esto para arriesgar por sus propios medios es bien complicado”, dijo Eduardo Flores.

En la vanguardia mundial

Si bien Alianza Lima aún no cuenta con un canal oficial de televisión, desde julio del 2021 cuenta con el aplicativo Alianza Play, el cual a través de una suscripción le permite a los hinchas ‘íntimos’ acceder a contenido exclusivo del club como entrevistas, previas, entrenamientos, entre otros, del primer equipo y de los planteles de fútbol femenino, vóley, menores y esports.

Las suscripciones se dan a través del programa de beneficios ‘Hazte íntimo’, que también tiene otra serie de beneficios como una cuponera de descuentos en tiendas de algunos auspiciadores del club, como Nike. También ofrece descuentos en ‘Experiencias blanquiazules’ y prioridad de compra en entradas. Por el momento, el precio anual es de 169.90 soles, aunque los abonados del 2020 podrán acceder a un descuento del 25%. Es decir, ahorrarán 25.50 soles.

Ejemplos en otros países

El ejemplo más claro de éxito a nivel de comunicaciones en el fútbol internacional le pertenece al Real Madrid. El club español lanzó su canal en 1999. En 2001 la institución deportiva encomendó la producción audiovisual a Mediapro, hasta el año 2019. Y a partir de allí la gestión pasó a manos del consorcio formado por las empresas SuperSport (filial de Mediaset) y Telefónica Broadcast Services (filial de Telefónica). Hoy se transmite, incluso, por señal abierta.

Este canal transmite programación basada principalmente en el seguimiento del primer equipo de fútbol como la de baloncesto. Para ello realiza noticieros, entrevistas, reportajes, especiales en día de partido, entrenamientos, programas de análisis entre otros. También hay contenido sobre las canteras y categorías inferiores. Eso sí, es importante resaltar que la acogida de esta propuesta, con más de 20 años en el mercado, se debe a que el club madridista es uno de los más grandes a nivel mundial con más de 251,5 millones de seguidores.

En contraparte, el canal del Arsenal duró apenas un año. En el 2008 se lanzó a través de Sky Chanel 423 y en el 2009 dejó de funcionar producto de la salida de la productora Setanta Sports y la falta de recursos para operar un canal por su cuenta.

Club Liga Canal Real Madrid LaLiga Real Madrid TV Barcelona LaLiga Barça TV Manchester City Premier League CityTV Milan Serie A Milan Channel Flamengo Campeonato Brasileño Serie A Fla TV

