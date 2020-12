Universitario de Deportes no pudo sumar su estrella 27, luego de empatar 1-1 con Sporting Cristal en el partido de vuelta de la final de la Liga 1 (el choque de ida acabó 2-1 en favor de los celestes) y varios futbolistas mostraron su pesar por no alcanzar el objetivo soñado.

Uno de ellos, fue Federico Alonso , uno de los refuerzos que los merengues tuvieron para la presente temporada y que supo cómo ganarse el respeto del hincha con la entrega y la rudeza con la que defendió los colores cremas a lo largo del año.

El jugador uruguayo no pudo ocultar su tristeza y aprovechó para pedirle disculpas a la fanaticada merengue por no haber podido quedar en la historia del club y no haber sacado adelante la llave ante los de La Florida.

“El último partido no me lo podía perder. Quiero agradecerle a la gente, ellos no se merecen esto. Le tendríamos que haber dado algo más y no pudimos. Estoy orgulloso de mis compañeros que lo dejaron todo dentro del campo y contento en ese aspecto”, sostuvo el defensa de Universitario de Deportes antes de partir de Lima.

Gregorio Pérez envió fuerzas al plantel de Universitario

Jonathan Dos Santos llegó a Universitario de Deportes por pedido del técnico uruguayo Gregorio Pérez. Después de que los de Ate caigan ante Sporting Cristal en la definición de la Liga, el experimentado estratega envió un mensaje a los seguidores del equipo y al plantel.

“Vamos arriba. Así es el fútbol. Les mando un gran abrazo. Entiendo el mal momento. Enorme abrazo con mucho afecto”, señaló ‘Goyo’, quien ahora planifica la siguiente temporada con el Defensor Sporting de Uruguay.

