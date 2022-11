Momento de tomar decisiones en Universitario. La temporada acabó para el conjunto merengue (clasificaron a la Copa Sudamericana 2023) y el comando técnico, junto a la gerencia deportiva, comenzaron a analizar los posibles refuerzos, salidas y, claro, renovaciones dentro del elenco estudiantil. Y dentro de la lista de nombres a evaluar, los de Leonardo Rugel y Nelinho Quina tomaron cierta prioridad en Ate.

Depor pudo conocer que la continuidad en el primer equipo del defensa de 21 años es una de las prioridades para la directiva, por lo que ya se han iniciado las conversaciones para la extensión del vínculo laboral entre ambas partes. Por otro lado, el caso de Nelinho Quina no sería nada similar, ya que en Universitario consideran que el futbolista cumplió su ciclo en la institución, más allá del profesionalismo que demostró a lo largo de cuatro temporadas.

Cabe destacar que Carlos Compagnucci anda en búsqueda de un central extranjero de jerarquía para el plantel principal, por lo que la permanencia de Federico Alonso tampoco está asegurada en tienda crema con miras a la próxima temporada. Ojo, el zaguero charrúa llegó a la institución merengue en la temporada 2020.

Los números de Universitario en la era Compagnucci

Universitario cerró su participación en el Torneo Clausura empatando 1-1 con UTC en el estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca. Con este resultados en la fecha 19 del certamen, encadenó 12 partidos consecutivos sin perder (siete victorias y cinco empates), bajo la dirección técnica de Carlos Compagnucci. Al final, los merengues alcanzaron el pase a la Copa Sudamericana.

Y si bien no fue el objetivo principal de los estudiantiles, quienes soñaban con el título nacional, no fue visto con malos ojos por el comando técnico del argentino, quien también dejó registros importantes durante su estadía en tienda merengue en 2022.

“En un club como este, si no campeonas pareciera que las cosas están mal. Vi un crecimiento de los muchachos, con el correr del año, fuimos mejorando, lamentablemente no nos alcanzó para el torneo, y nuestro objetivo era tratar de entrar a un torneo internacional y lo pudimos hacer. Yo estoy conforme porque me encontré con un grupo de jugadores que se entregó y pudimos conseguir un objetivo”, mencionó en conferencia de prensa, tras el cotejo contra el ‘Gavilán’.

Carlos Compagnucci completó 20 encuentros con Universitario de Deportes, de los cuales ganó diez, empató seis y perdió cuatro. El equipo del estratega argentino, a su vez, anotó en 27 ocasiones y cedió 12 goles. Con ello, obtuvo el 60 % de efectividad en puntos.





