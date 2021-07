Por lo mostrado en la Fase 2, Gerson Barreto por ahora es clave en la pizarra de Ángel Comizzo. Anotó en el partido con Alianza Atlético de Sullana, en la primera fecha, y en el triunfo contra UTC continuó en el ‘11′. A partir de este detalle, queda claro que el volante de Universitario de Deportes es una palabra autorizada no solo para hablar del presente en la Liga 1, sino también de los terrenos de juego que le tocó a los cremas.

“Algunos campos están bien, pero otros tienen huecos. Pero creo que es para los dos equipo. No todos están en buen estado. Yo no he escuchado la entrevista del profesor Comizzo, pero es lamentable que no podamos jugar en nuestros campos ni en el del rival. Sin embargo, nosotros iremos a jugar donde nos toque”, mencionó en Las Voces del Fútbol.

Ojo, el mediocampista a su vez no dudó en destacar el aporte de Hernán Novick, quien anotó contra el ‘Gavilán’ y de esa manera se convirtió en el jugador más influyente de Universitario en lo que va de la temporada. El volante uruguayo hasta el momento registra cinco goles y tres asistencias.

“Es un jugador muy importante. Aporta mucho al equipo. Su presencia es muy importante”, añadió Gerson Barreto, quien hasta el momento ocupa la primera línea de volantes de Universitario, junto a Jorge Murrugarra y Rafael Guarderas.

¿Vuelve Santillán?

El último lunes, Universitario tuvo un partido de práctica contra Melgar, en Campo Mar. Y si bien perdió por 4-0, una de las principales novedades en el ‘11′ que colocó Ángel Comizzo fue la presencia de Iván Santillán, quien no tuvo actividad en la primera parte del año por una lesión.

Bueno, todo hace indicar que se viene poniendo a punto en la parte física y por ahora entraría a lista para el partido por la fecha 3, ante Carlos Mannucci. Será este sábado 31 en el estadio Miguel Grau del Callao, desde la 1: 15 pm.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR