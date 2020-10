Gregorio Pérez arribó con mucha ilusión a Universitario de Deportes en el inicio de la presente temporada. El entrenador, en cuestión de semanas, convenció a los jugadores y ello se reflejó en el trabajo mostrado dentro del campo. No solo eso, los hinchas también creyeron en la labor del estratega uruguayo.

El DT dejó de pertenecer a la 'U' por temas ajenos a lo deportivo, pero el breve paso por tienda merengue dejó un buen recuerdo. De hecho, el técnico charrúa ha sido recordado por los fanáticos después de conseguir el título del Torneo Apertura el último lunes con la victoria frente a UTC (3-1) en el estadio San Marcos.

Pérez respondió a las muestras cariño. “Siento mucha alegría por este primer logro, a pesar de estar poco tiempo la primera mitad del año. Un gran equipo y con gran potencial. Me siento feliz por lo que logró el grupo de jugadores de la 'U'. Sentir una llamada de ellos, un mensaje de ellos, por esas cosas es que uno puede estar con la conciencia tranquila”, expresó.

Enseguida, el ex entrenador de Universitario admitió que “quizás aporté mi granito de arena, pero los campeones son los jugadores, son los que juegan, esos de short corto. Yo estoy tranquilo y agradecido por lo que viví con ellos”, en una entrevista con el programa ‘Las Voces del Fútbol’.

Gregorio Pérez también reconoció que no tendría problemas en establecer un contacto con el actual técnico de los merengues, quien le reemplazó durante la paralización de las actividades en el campeonato peruano.

“No soy envidioso ni egoísta, estoy agradecido con la oportunidad que nos dio el club. No le deseo mal a nadie. No me llamó Comizzo y si lo hiciera lo atendería. No tengo nada contra nadie”, manifestó el uruguayo.

Finalmente, el DT señaló que la experiencia que vivió con Universitario será inolvidable a pesar de que duró solo unos meses. Asimismo, Pérez reiteró la felicitación a todos los integrantes del cuadro estudiantil por adjudicarse la primera parte de la Liga 1.

“Es muy difícil que podamos olvidar ese pasaje que tuvimos en Perú, fue una etapa muy linda. Agradecido con la gente que conocí y desearles lo mejor siempre. Me pone muy bien lo que lograron, yo tengo un gran recuerdo, de todos, como mencioné: de ellos, del club, de los hinchas, de ustedes mismos y sus colegas. Es un masaje al alma”, concluyó.