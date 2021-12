Universitario de Deportes continúa entrenando en Campo Mar, pensando en los amistosos que tendrá, previo al inicio de la Liga 1. Además, ya tiene mapeado qué rival podría tocarlo para la fase 2 de la Copa Libertadores, por lo que está enfocado en terminar de armar su elenco y así llegar con buen pie a la temporada 2022.

En ese sentido, Gregorio Pérez aclaró en diálogo para Exitosa Noticias que “el plantel está casi completo, pero siempre dejamos la puerta abierta. Llevamos 19 entrenamientos y estamos contentos con el rendimiento”. Recordemos que los merengues trabajó la semana anterior a doble turno y para esta tienen previsto un amistoso.

Sin embargo, uno de los puntos críticos que deberán cubrir el siguiente año es la bolsa de minutos. Si bien es preciso que se dé, a fin de fomentar la incorporación de nuevos talentos al fútbol peruano, también pone en aprietos a los clubes, en especial por el escaso tiempo que las divisiones de menores han podido trabajar este 2021.

“Chicos que no están preparados todavía para desarrollarse en primera división. Y esos chicos como ha pasado en los años anteriores, una vez que completaron la edad y no pueden completar la bolsa de minutos, el 65% más de ellos, que no se sabe a qué club pertenecen o no juegan en ningún lado. Yo creo que la mirada debe ser más alta”, dijo.

Copa Libertadores

Tras el sorteo de los rivales que tendrán los equipos en la Copa Libertadores, se pudo conocer que Universitario tendrá que medirse con el ganador de los duelos entre Montevideo City Torque y Barcelona SC, para la Fase 2 del certamen. Estos partidos por la segunda ronda se disputarán entre el 22 y 24 de febrero la ida, mientras que del 1 al 3 de marzo la vuelta.

Tomando como referencia el calendario de la Liga 1 y la competición internacional, los dirigidos por Gregorio Pérez llegarán con rodaje a los choques por Libertadores. La ‘U’, hasta entonces, ya habría disputado cuatro compromisos del certamen doméstico. También los choques amistosos pactados para la pretemporada, previstos para finales de diciembre.





