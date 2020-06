La salida de Gregorio Pérez de Universitario sigue causando eco en todo el continente. El estratega uruguayo se mostró muy apenado por la decisión que se tomó y lo alejó del elenco estudiantil, no sin antes dar a conocer el principal motivo por el que decidió dar un paso al costado de la institución merengue.

"En Universitario me dijeron que no se hacían asumían lo que me podía pasar si no firmaba un documento en el que me hacía responsable y lo acepté. Pero luego, me pidieron que mi familia también firme un documento en el que se hiciera responsable de lo mismo y eso sí no lo acepté”, sostuvo el estratega uruguayo en diálogo con ‘Último al arco’.

Universitario marchaba en la segunda ubicación del Torneo Apertura de la Liga 1, yéndose al descanso tras imponerse en el clásico del fútbol peruano frente a Alianza Lima. Ahora, deberá centrarse en el reinicio del campeonato, contando con la gran baja de Gregorio Pérez.

Gregorio Pérez dejó huella en Universitario, a pesar de los pocos partidos que dirigió

La salida de Gregorio Pérez de Universitario es una noticia que entristece a los hinchas de Universitario que, en su mayoría, estaban contentos con los resultados obtenidos en la Liga 1, los primeros meses del año. El estratega estuvo al mando del cuadro merengue tan solo durante 10 partidos y entró a la lista de técnicos que dirigieron menos choques en la 'U'.

Cabe recordar que los números que deja Gregorio Pérez en el banquillo de Universitario señalan que logró 18 puntos de 30 en disputa. Es decir un 60% de efectividad, sumando los encuentros por la Liga 1 y Copa Libertadores. Asimismo, disputó 10 partidos teniendo como saldo: 5 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.

