Universitario de Deportes continúa trabajando, pensando en los retos que asumirá para la temporada 2022. Gregorio Pérez tiene claro que debe tener un plantel fuerte en defensa y ataque; no obstante, cuando se trata de refuerzos, el DT crema no lo toma a la broma, por lo que no entendió de dónde salió que llamarían a Juan Manuel Vargas.

El exlateral izquierdo de la Selección Peruana comenzó a sonar como posible incorporación al club en los últimos días, a lo que el estratega uruguayo calificó como una ‘falta de respeto’ hacia el ‘Loco’, por lo hecho a lo largo de su carrera. “Creo que es un jugador retirado. No sé de dónde viene la información”, sostuvo en diálogo con ESPN.

“Me pareció poco serio, por respeto a Vargas, por su trayectoria, por lo que fue en la ‘U’ y en la selección, así como a nivel internacional. Para mí es un jugador que se ha retirado del fútbol y en ningún momento analicé o se habló del jugador, ni tampoco me lo mencionaron en el club, ni Jean Ferrari ni otras personas”, aclaró el técnico merengue.

Caso Ramos

Sin embargo, no fue del único tema polémico del que se refirió Pérez. En las últimas semanas se descartó la llegada de Christian Ramos a Ate, luego de que se conocía las negociaciones entre ambas partes. En ese sentido, Gregorio explicó que desistieron de ficharlo tras no recibir respuesta del jugador, mas no por su presencia en la final de la Liga 1.

“Este tema no pasa por haber estado con la final y estar con hinchas de Alianza Lima, porque está en todo su derecho, es libre y para mí eso no fue motivo ni causa para estar de acuerdo con Ferrari para no seguir con el tema de Ramos”, dijo el estratega uruguayo, quien luego explicó las razones por las que no se llegó a concretar la contratación del defensa.

En ese sentido, dijo que “yo hablé con Ramos cuando hubo la intención de ser contratado por la ‘U’, porque es un jugador muy importante, un jugador de selección, con una trayectoria internacional y con gran experiencia. Quedó en responder y realmente esa respuesta no se dio en tiempo y forma y se decisión cortar el vínculo”.





